Live Nation Entertainment, la mayor productora de espectáculos del mundo, compró una participación mayoritaria en el Movistar Arena Buenos Aires, uno de los mayores estadios cerrados de América latina. Así lo informó el propio grupo, a través de un comunicado oficial difundido en su sitio.

El grupo La Nación continuará siendo socio minoritario del proyecto, agregó.

“ Desde su inauguración, en 2019, el Movistar Arena Buenos Aires se estableció como uno de los venues de primer nivel de la región, albergando a más de 250 eventos anuales y recibiendo por encima de los 2,5 millones de fanáticos cada año ”, destacó Live Nation en su comunicado.

“ El estadio, con una capacidad de 15.000 personas, se convirtió en destino tanto para giras de artistas internacionales como para talentos regionales líderes ”, agregó.

Live Nation aclaró que, con esta adquisición, seguirá dando soporte a su actual equipo de management, que continuará asistiendo a artistas, fanáticos y promotores. “ El venue seguirá siendo un edificio abierto, disponible para todos los promotores calificados ”, aseguró, dando a entender que no será de uso exclusivo para sus propios espectáculos.

“ El Movistar Arena Buenos Aires es uno de los venures premier de América latina ”, dijo Michael Rapino, presidente y CEO de Live Nation Entertainment. “ Estamos entusiasmados para asistir al equipo de Movistar Arena en proveer un entorno de primer nivel para artistas y fans ”, completó.

“ Desde que abrió sus puertas, Movistar Arena Buenos Aires se convirtió en un benchmark para los espectáculos en vivo en la Argentina y a través de América latina ”, dijo Gabriel Dantur, CEO de Movistar Arena Buenos Aires. “ La inversión de Live Nation refleja la fortaleza de lo que nuesro equipo construyó en los últimos años y continuaremos mejorando la experiencia para artistas, socios y promotores ”, agregó.

Es la segunda operación relevante en lo que va del mes que Live Nation cierra en el país. Hace dos semanas, anunció la adquisición, también, de una participación mayoritaria, en Dale Play Live, la división de shows en vivo de Dale Play Entertainment, la empresa fundada por Federico Lauria y responsable del desarrollo de artistas como Duki, Bizarrap, Nicky Nicole y Emilia.

Live Nation anunció ese acuerdo como una alianza estratégica para expandir la música en español en la Argentina y en la región. La empresa considera al país como un mercado prioritario en América latina. “ Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de América del Sur y una prioridad para Live Nation ”, dijo Rapino en ese momento.

También se aclaró que Lauria seguirá al frente de la dirección creativa y estratégica de la empresa. Al respecto, el jueves, durante su participación en Experiencia Endeavor, el emprendedor había anticipado que “vamos a invertir en arenas y estadios para la próxima etapa de Dale Play”.

A inicios de año, Live Nation y Dale Play habían firmado con DF Entertainment un acuerdo de largo plazo con River Plate para realizar recitales en el estadio Monumental a partir de 2027.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation es el mayor operador mundial de espectáculos en vivo. Según datos de la propia compañía, organiza más de 50.000 eventos por año en alrededor de 50 países y trabaja con algunos de los principales artistas internacionales. Además, controla Ticketmaster, una de las mayores plataformas de venta de entradas del mundo.

Live Nation ya tenía presencia local a través de DF Entertainment, la productora del empresario Diego Finkelstein de la que adquirió una participación mayoritaria en 2018.

Hace un año, DF Entertainment, junto a su socio,Live Nation, firmaron un acuerdo estratégico conEstadio Luna Park S.A. para renovar el mítico estadio de Buenos Aires y gestionarlo de manera integral por las próximas décadas.

A reinaugurar a fines de 2027, el proyecto es que el histórico estadio porteño, fundado en 1932, tenga una programación estimada de más de150 eventos anuales, combinando espectáculos internacionales y locales.