La ex Rural de Rosario ya tiene nuevo concesionario. DESM S.R.L., la sociedad vinculada al empresario Federico Lauria, dueño de Dale Play, ganó la licitación para explotar el predio durante los próximos años. El proyecto contempla una inversión para reconvertir el espacio y posicionarlo como un polo para espectáculos y eventos masivos.

La sociedad fue la única oferente en presentarse a la licitación abierta a comienzos de febrero. El esquema diseñado por el municipio apuntó a desarrollos con espalda financiera: el pliego estableció una concesión a 30 años y un canon mínimo de $ 50 millones mensuales, además de obligaciones de inversión, mantenimiento y explotación comercial sobre un predio de casi 6 hectáreas de uso exclusivo.

Según surge de la resolución de adjudicación, DESM informó acuerdos con Televisión Litoral, el grupo de medios controlado por Gustavo Scaglione, y Nervio Music, para la explotación de distintos sectores del predio. La adjudicación le asegura a Lauria el control de uno de los activos más codiciados del negocio del entretenimiento en Rosario.

La concesión incluye la operación comercial del futuro Arena que la provincia construye en el predio y que proyecta albergar alrededor de 10.000 espectadores. En contrapartida, la firma deberá “contemplar su acondicionamiento térmico y acústico, y demás obras para su correcto funcionamiento cultural y de espectáculos”.

La concesión incluye la operación comercial del Arena que construye la provincia de Santa Fe y albergará 10.000 espectadores.

La operación se conoce apenas días después de que Lauria anunciara una nueva etapa para Dale Play tras el ingreso de Live Nation como accionista mayoritario. Meses antes, ambas empresas habían firmado junto a DF Entertainment un acuerdo de largo plazo con River Plate para la realización de recitales en el estadio Monumental a partir de 2027. El contrato contempla un mínimo de 120 fechas durante 10 años y derechos comerciales asociados a esos eventos.

Al respecto, la semana pasada, durante su participación en Experiencia Endeavor, el empresario anticipó que “vamos a invertir en arenas y estadios para la próxima etapa de Dale Play”. De hecho, la productora ya avanza junto a Corporación América, brazo inmobiliario del grupo fundado por Eduardo Eurnekian, en la construcción de un estadio cubierto para 12.000 espectadores en Córdoba. El proyecto demandará una inversión cercana a los u$s 50 millones.

Entre los artistas que forman parte de su estructura figuran Duki, Bizarrap, Emilia y Nicki Nicole

“Argentina siempre estuvo un paso adelante a nivel cultural y la infraestructura va a ser clave para seguir creciendo” , señaló durante el evento.

Hoy, el grupo emplea a más de 300 personas entre la Argentina, España y México. Además de la producción de recitales, desarrolla actividades vinculadas al management artístico, discográfico y distintas áreas relacionadas con la industria musical.