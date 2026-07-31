La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.32 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 31 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.15% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.39 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.96% y en el último año acumula -7.17%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

predominó una tendencia bajista, con dos repuntes puntuales entre caídas recurrentes; el balance de los 10 días es negativo y el cierre mantiene presión a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.48%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 indica que la subida se ha mantenido consistente durante dos días consecutivos. Esta tendencia sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede estar relacionado con factores económicos recientes.

En comparación con días anteriores, la alza del Dólar puede ser una señal de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear estos cambios para anticipar cualquier posible reversión en la tendencia.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.