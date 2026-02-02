En esta noticia Los detalles del acuerdo

River Plate cerró un acuerdo con Live Nation en el que le otorgó a la mayor productora de entretenimiento del mundo los derechos de nombre del estadio. De esta manera, la productora negociará con River el nuevo nombre del Monumental y el club se asegura un embolso de u$s 30 millones por diez años -u$s 3 millones de ingresos anuales- a partir del 1 de enero de 2027.

El nombre actual del estadio, Mâs Monumental, se debe a un acuerdo que cerró River con Dorinka en abril de 2022. Se trata de la sociedad operadora del grupo GDN Argentina -anteriormente Walmart-, que está detrás de la marca ChangoMás y que fue adquirida por el Grupo de Narváez en 2020. El acuerdo, que tenía una duración de siete años (hasta 2029), dejaba cerca de u$s 3 millones anuales al club, un total de 21 millones de dólares.

Sin embargo, Dorinka rescindió su vínculo anticipadamente y el club quedaría sin esta línea de ingreso desde comienzos de 2027, destinada principalmente a financiar parte de la remodelación y modernización del estadio.

El acuerdo establece que el club evaluará y aprobará la marca que eventualmente proponga Live Nation para el nombre del estadio , a partir del año que viene, en función de sus criterios institucionales.

Así, el nuevo convenio busca redefinir la estructura financiera del club.

Esto se da en un contexto de cambios en la infraestructura del estadio. En enero, River presentó un plan de obras para el Monumental: desde abril, el club avanzará con la construcción de una nueva tribuna y un sistema de cobertura total sobre las gradas, un proyecto que implica una inversión de u$s 100 millones en un plazo de ejecución de tres años, con el objetivo de ampliar la capacidad del estadio.

Los detalles del acuerdo

El contrato, de un total de u$s 110 millones, suma otros dos jugadores: DF Entertainment -responsable de los shows en el Estadio desde 2022- y Dale Play -productora que está detrás de artistas como Nicki Nicole, Duki y Bizarrap-.

El contrato, de un total de u$s 110 millones, suma otros dos jugadores: DF Entertainment y Dale Play

Mientras que la compañía liderada por el empresario Diego Finkelstein tendrá a su cargo la totalidad de los shows internacionales, Dale Play Live será responsable de los shows latinos.

En ese sentido, el acuerdo contempla la realización de doce fechas anuales, junto con los derechos comerciales y operativos asociados a los shows tras lo que se prevén ingresos por u$s 80 millones correspondientes a un mínimo de 120 fechas a lo largo del contrato.

Según estimaciones del mercado, el Estadio Monumental se puede llevar unos u$s 806.000 por show, una cifra que lo posiciona entre los venues más competitivos a nivel internacional.

“Este acuerdo permite encarar los próximos años con estabilidad y previsibilidad e impulsa el crecimiento deportivo e institucional del Club”, dijo River en un comunicado.

Así, el esquema de desembolsos se concentrará principalmente durante el primer año y estará destinados a reforzar la inversión en fútbol, dar continuidad a las obras de infraestructura y recortar su stock de deuda. El resto de los desembolsos se desarrollará de manera progresiva a lo largo de los siguientes diez años.