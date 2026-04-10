La sueca H&M avanza con su desembarco en la Argentina y mantiene conversaciones para abrir su primer local en un shopping porteño. Alto Palermo aparece como una de las ubicaciones con más potencial para el formato que busca la marca. A nivel global, H&M tiene cerca de 4000 tiendas en más de 79 países y factura más de u$s 22.000 millones al año. En la Argentina, es una de las marcas más consumidas por quienes viajan, sobre todo por precio y rotación de producto. Antes de avanzar con locales propios, H&M ya había dado una primera señal en el mercado local. Desde fines del año pasado empezó a vender varias prendas en sucursales de Coto, en lo que fue su primera presencia formal en la Argentina. El desembarco se hizo en seis puntos entre AMBA y la Costa Atlántica. La oferta se limitó a colecciones cápsula de verano, principalmente de indumentaria femenina. Los precios quedaron alineados con el posicionamiento internacional de la marca. Se consiguen remeras desde $ 19.000, tops desde $ 24.999 y prendas como jeans, camisas o vestidos desde $ 45.999. Hasta ese momento, la presencia de H&M en el país era limitada. Había prendas sueltas en locales multimarca, galerías o eventos puntuales, pero sin un canal oficial. El acuerdo con Coto fue el primer paso concreto. Con la apertura de importaciones, varias marcas que habían postergado su llegada volvieron a activar planes y otras directamente empezaron a mirar el país por primera vez. Entre las que regresan, aparece Mango. Vuelve después de más de 20 años con Grimoldi como socio local, que será el encargado de desarrollar la marca en la Argentina. El plan contempla cinco locales en cinco años. El primero ya tiene fecha, septiembre, en Alto Palermo. En paralelo, la compañía analiza sumar nuevas ubicaciones en otros centros comerciales de IRSA, como DOT o incluso Rosario, además de avanzar con el canal online. También vuelve Giorgio Armani al mercado local. El Grupo Tucci abrirá primero Armani Exchange en Unicenter y, en una segunda etapa, avanzará con Emporio Armani, con una propuesta más sofisticada. La marca había salido del país en 2009, cuando operaba bajo licencia. Después están las que llegan por primera vez. La francesa Maje abrió en Alcorta Shopping con un local de alrededor de 100 metros cuadrados (m²) y operado por el grupo Leuru, que ya maneja marcas como Levi’s, Sandro y Bimba y Lola. En ese mismo centro comercial desembarcó Farm Rio, con un local de 105 m² y un plan de expansión que incluye entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay, además del desarrollo del canal online. En paralelo, hay jugadores que vienen con otra escala. El grupo danés Bestseller confirmó su desembarco con marcas como Jack & Jones, Only y Balmohk y una inversión de alrededor de US$ 30 millones. El objetivo es abrir cerca de 30 locales, con primeras tiendas en Unicenter y expansión a calles comerciales y ciudades como Córdoba y Rosario. A eso se suma el Grupo One con Kiabi. La cadena apunta a un formato de locales grandes, de alrededor de 1200 m². El plan contempla al menos seis aperturas en los próximos 12 meses y forma parte de una estrategia más amplia del grupo, que también está detrás del regreso de Decathlon en el país. También hay marcas en carpeta. Superdry ya arma su estructura local junto a Tango Fabric, con un primer local previsto en San Isidro y el lanzamiento de e-commerce, además de un esquema de franquicias para escalar en el interior. En paralelo, como adelantó El Cronista Dolce & Gabbana llega por primera vez al país y abrirá un local en el Patio Bullrich. El movimiento ya se empezó a ver en 2025. Volvió Adolfo Domínguez después de más de dos décadas, con un plan de expansión gradual. El Grupo Tucci sumó The Kooples en Paseo Alcorta y ya operaba Zadig & Voltaire, consolidando su posicionamiento en el segmento premium. También abrieron Montblanc en Patio Bullrich y Tous, que proyecta entre 10 y 15 locales en los próximos años. En ese mismo segmento, Victoria’s Secret ya cuenta con varios locales en el país -entre ellos Unicenter, Galerías Pacífico y Alto Palermo- y proyecta seguir expandiéndose en el AMBA y el interior. En el segmento masivo, Miniso proyecta una inversión de u$s 50 millones para abrir hasta 100 locales en cinco años, con primeras aperturas en la peatonal Florida y en DOT, donde instalará una tienda de gran formato. Por su parte, Decathlon volvió al país con una tienda de 3300 m² en Vicente López y un plan de inversión cercano a los u$s 100 millones para abrir hasta 20 locales en cinco años.