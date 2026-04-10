Montblanc, la reconocidísima marca alemana de la estrella blanca volvió a la Argentina con tienda propia en el Patio Bullrich y ya tiene lugar para su segundo espacio de lujo. Si bien la tienda abrió sus puertas en el shoppping que hoy reúne a las etiquetas más exclusivas en diciembre, a mediados de marzo fue la inauguración oficial de la marca que regresó al país de la mano de la familia Testorelli con una inversión de u$s 800.000. En charla con El Cronista el mismo día que se oficializó el fin del impuesto al lujo, Ignacio Griep Testorelli, CEO de InnovaTempo y Brand Manager de Montblanc contó por qué decidieron traer de nuevo la firma al país y los planes que tienen para la marca de lujo. “Veníamos detrás de Montblanc ya hace unos años y nunca encontrábamos el momento y el lugar donde abrir la tienda. Justamente nos preguntábamos en la Argentina dónde está el lujo”, contó el responsable local de la marca reconocida por sus exclusivos artículos de escritura y relojes. A su vez, Miriam Testorelli sumó que la marca propiedad del grupo Richemont quería volver al país e, incluso, la empresa que cumple 140 años de trayectoria debió competir con otros grupos para quedarse con la representación exclusiva. “El país está mostrando un modelo más serio, más ordenado y una apertura al mundo y, al igual que otras marcas, Montblanc quería tener presencia en el país. Todas las marcas están muy al tanto de lo que pasa en la Argentina”. “Por otro lado, -explicó la empresaria- desde la empresa ya nos acompaña la quinta generación con lo cual tenemos mucha energía y la idea es apuntar a nuevos mercados y traer marcas que nos interesan hace ya un tiempo”. Montblanc dejó de tener presencia del país hace tres años, cuando decidió sacarle la franquicia a Simonetta Orsini luego de que sus dueños fueran procesados por contrabando y lavado. La joyería local había comenzado a distribuir la marca alemana en 2014, año en que Montblanc decidió irse del país por las complicaciones para importar. La marca en el país llegó a tener dos tiendas, una en la hoy venida a menos Avenida Alvear y otra en el Unicenter. “Nos enorgullece anunciar la apertura de Montblanc en Patio Bullrich, una incorporación que eleva aún más la propuesta de lujo del shopping. Ser el único local oficial de la marca en Argentina refuerza nuestro posicionamiento como destino referente para las principales firmas internacionales y nos impulsa a seguir acercando experiencias diferenciales a nuestros clientes”, fueron las palabras, en el momento de la inauguración, de Daiana Szarfsztejn, center Manager del centro comercial. De nuevo en el país, Testorelli ya tiene ambiciosos planes para la marca de lujo que, en los últimos años, dio un giro y le dio más relevancia a su línea de artículos de cuero y accesorios. Así, hoy como en cualquier otra capital del mundo, el local de Buenos Aires, tiene una amplia exhibición de bolsos, mochilas, billeteras, porta documentos, entre otros que reciben al visitante; mientras que, en el interior de la tienda, en un sector especialmente diseñado se encuentran los artículos de escritura. “Antes la presentación de novedades la hacían en Ginebra en la feria de relojería, hoy la hacen en el Fashion Week de Milán”, detalló Griep Testorelli. Los Testorelli, que conocen el sector como pocos, cuentan que hay clientes históricos de Montblanc que van a la tienda y se presentan. De hecho, la familia contrató Luis Shössow, quien fuera responsable de los locales de la etiqueta durante años y conoce la marca como nadie para liderar la tienda del Patio Bullrich. Para fin de año, el grupo local que espera facturar u$s 100.000, ya tiene en agenda la apertura de una segunda tienda, nuevamente en el Unicenter, para el público de Zona Norte y del “interior inmediato”. “Será un espacio exclusivo, casi la mitad de la tienda, en el local de Testorelli”, detalló el responsable de la marca. Si bien madre e hijo aseguran que el contexto de la economía argentina no impactó en el lujo, festejaron la quita del impuesto al lujo. “El potencial de las marcas de alta gama en la Argentina es muy importante y con la unificación de los impuestos internos podemos ofrecer los mismos precios que en el exterior, además de atención personalizada”, aseguró la madre. Por otro lado, la empresaria adelantó que hay más etiquetas del mismo segmento y que no están en el país que les interesan. Justamente Ignacio está viajando a la feria de relojería de Ginebra, que se realiza entre el 14 y 20 de abril, para negociar con una marca de relojes de la cual no quisieron dar el nombre.