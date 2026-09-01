Flipping inmobiliario: cómo detectar una propiedad con potencial y convertirla en una inversión
La estrategia de comprar inmuebles, refaccionarlos y volver a venderlos gana cada vez más protagonismo en el mercado argentino. Sin embargo, para que el negocio sea realmente rentable no alcanza con comprar barato.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 1° de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.