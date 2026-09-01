El mercado automotriz argentino atraviesa un escenario de contrastes profundos. Mientras las cifras generales que difunde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran una retracción interanual de casi el 20%, un sector específico está ganando terreno a paso firme: los vehículos de origen chino.

En agosto, las marcas nucleadas en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) registraron un total de 5973 vehículos patentados, lo que representó un salto del 12% respecto a julio.

Del total previamente mencionado, las terminales de origen chino fueron las protagonistas absolutas, sumando más de 3800 unidades (concentradas principalmente en las siete marcas del gigante asiático que figuran en el top 10 de importados), lo que las posiciona con una participación que ya roza el 10% del mercado total de 0km en el país.

El avance de la “armada asiática”

La performance de las importadas, que ya alcanzan una cuota del 13,79% sobre el mercado total, se da en un contexto de caída para el resto de la industria. En agosto se patentaron un total de 44.415 unidades, un 19,1% menos que en el mismo mes del año pasado y un 1,5% por debajo de julio de este año.

Dentro del universo de CIDOA, el podio es íntegramente chino: BYD lideró con 1389 unidades (un 23,25% del total de la cámara), seguida por BAIC con 708 patentamientos y Chery con 569. El fenómeno no es casual: 7 de las 10 marcas más vendidas por los importadores provienen de China, incluyendo nombres como Haval, MG, Foton y Jetour.

“El crecimiento de agosto muestra que existe un consumidor dispuesto a analizar nuevas alternativas y que valora cada vez más la posibilidad de elegir”, analizó Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA.

Los modelos que impulsan el cambio

El ranking por modelos también refleja este cambio de época. El vehículo importado más vendido de agosto fue el BAIC BJ30 (560 unidades), seguido de cerca por una fuerte avanzada de BYD, con el ATTO 3 (428) y el Dolphin Mini (322).

Incluso marcas de peso histórico como Hyundai (531 unidades) o BMW, que en el segmento premium logró 258 patentamientos, se ven desafiadas por la agresividad comercial de las marcas chinas, que no solo compiten en precio, sino que lideran la transición hacia la movilidad eléctrica e híbrida.

El mercado general en cifras

A pesar del empuje de las importadas, los números generales que reporta ACARA siguen mostrando los efectos de la recesión y la incertidumbre de precios. En los primeros ocho meses de 2025 se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

A nivel de marcas generalistas, el podio total lo mantuvieron Toyota, Volkswagen y Fiat, con la Toyota Hilux como el modelo más vendido del país, seguida por la Ford Ranger y el Toyota Yaris Cross.

Los autos eléctricos chinos desembarcaron en el mercado argentino para quedarse (Fuente: Archivo). Andrew Angelov

Sin embargo, la tendencia es innegable. Mientras las marcas tradicionales pelean por sostener sus volúmenes en un mercado que se achica, los autos chinos aprovechan la brecha tecnológica y la normalización del flujo de importaciones para consolidar su propio “reinado” en las calles argentinas. El desafío para el sector, según Cavicchioli, será “seguir generando las condiciones para que esa diversidad se consolide”.

Las 10 marcas importadas (CIDOA) más vendidas en agosto: