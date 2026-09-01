El riesgo país arrancó septiembre con el pie derecho, al bajar 1,6% este martes y operar a 504 puntos básicos, muy cerca de perforar las 500 unidades.

Los bonos soberanos suben levemente y las acciones argentinas operan mixtas, en una rueda marcada nuevamente por la suba del barril de petróleo, ante el aumento de la tensión en Medio Oriente.

Los bonos en dólares avanzan hasta 0,34% en el exterior, liderados por el Global 2046. En la plaza local, en tanto, suben hasta 0,5%.

El Merval sube 0,6% medido en dólares y opera a u$s 1911. Pampa Energía encabeza el panel líder, con una suba de 2,8%. La otra cara de la moneda es Transener, que baja 3,6%.

Los ADR de empresas argentinas avanzan hasta 4,7%, liderados por Vista. En segundo lugar, en tanto, se ubica Pampa, que crece 2,5%.

El driver de la rueda es el aumento del precio del petróleo, que empuja a las acciones energéticas. El Brent trepó 6,5% hasta los u$s 94, mientras que el WTI alcanzó los u$s 89.

Riesgo país: ¿quiebra los 500 puntos?

Tras un agosto en el que riesgo país trepó desde 430 unidades hasta 512 puntos, en el mercado son optimistas con respecto a septiembre.

“Creemos que las valuaciones incorporan mejor los riesgos tras la caída y la relación riesgo-retorno luce más equilibrada. En este marco, adoptamos una postura algo más constructiva sobre la historia de crédito y vemos margen para una compresión gradual del riesgo país que permita recuperar parte del terreno perdido”, advierten en PPI.