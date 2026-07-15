En el mercado de capitales, la atención del inversor suele enfocarse en las pantallas que parpadean en verde. Analizamos balances, proyecciones de tasas de interés y curvas de rendimientos buscando el activo que prometa el mayor retorno .

Sin embargo, existe una fuerza silenciosa que opera en sentido contrario y que, a largo plazo, define el éxito o el fracaso de una estrategia de inversión: los costos asociados a la operatoria.

La premisa fundamental de la teoría de inversiones es que la rentabilidad real de un portafolio no depende únicamente del rendimiento del activo de fondo, sino de la eficiencia con la que se gestiona la estructura de costos a lo largo de toda la vida de la inversión.

Es decir, dos inversores que elijan exactamente los mismos activos y capturen idéntica valorización de mercado pueden retirar montos diferentes al cabo de diez o quince años.

La diferencia está en la eficiencia con la que gestionaron los costos explícitos e implícitos de su portafolio. En horizontes temporales largos, debido al efecto del interés compuesto, una diferencia de apenas un punto porcentual anual en los costos totales puede representar una pérdida de miles de pesos o dólares en el valor final de la cuenta.

La anatomía de los costos: de lo evidente a lo invisible

Para estructurar una cartera eficiente, primero es indispensable mapear los distintos peajes que cobra el mercado. Estos costos se clasifican según su visibilidad y su periodicidad:

Costos explícitos

Son aquellos perfectamente identificables, que aparecen detallados en los boletos de operación o en los resúmenes de cuenta.

Costos únicos de entrada o salida

Comisiones del Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), derechos de mercado (de bolsas como BYMA o MAE) e IVA sobre comisiones.

Fuente: archivo.

Costos recurrentes

Aranceles mensuales de custodia de valores (si el ALyC los aplica o los traslada desde Caja de Valores).

Costos implícitos

No se debitan de forma directa en el saldo de la cuenta corriente, sino que se descuentan del precio del activo o erosionan el rendimiento de forma indirecta.

Spread (diferencia de compra/venta o bid-ask spread)

La brecha entre la punta compradora y la punta vendedora. Al comprar, pagamos el precio más alto de la oferta; al vender, recibimos el más bajo de la demanda. Esa diferencia es un costo real e inmediato.

Costos de liquidez y deslizamiento (Slippage)

En activos de bajo volumen, intentar desarmar una posición grande obliga a aceptar precios cada vez más desfavorables, moviendo el mercado en nuestra contra.

Costo de oportunidad

El rendimiento que se deja de percibir al mantener el capital en un activo ineficiente, líquido pero de baja tasa (como el efectivo o saldos ociosos en cuenta), en comparación con la mejor alternativa disponible de riesgo equivalente.

El mapa de costos, instrumento por instrumento

No existe una regla única ni un costo universal que sea el más importante para todas las carteras. Cada instrumento financiero tiene su propia matriz de costos que depende de la normativa, la operatoria y la liquidez.

Plazo fijo

Ausencia de comisiones directas: No posee comisiones ni cargos directos para su constitución o cancelación en el canal bancario.

Costo de oportunidad

Al ser un instrumento de renta fija tradicional y rígida que inmoviliza el capital (mínimo de 30 días), el costo de oportunidad ante eventos de devaluación, aceleración inflacionaria o saltos en las tasas de interés de mercado intra-mes puede ser devastador para el rendimiento real del inversor.

Efecto de inflación e impuestos

En contextos de tasas reales negativas, el costo implícito es la pérdida de poder adquisitivo del capital. Asimismo, dependiendo de la condición fiscal de la persona física o jurídica y de la normativa vigente al momento de la liquidación, el rendimiento real neto puede verse afectado por impuestos nacionales o locales.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

Comisión de administración y de custodia

Los FCI cobran un honorario de administración (para la Sociedad Gerente) y un honorario de custodia (para la Sociedad Depositaria). Estos varían sustancialmente según el tipo de fondo (money market, renta fija, renta variable) y la clase de cuotaparte (las de segmento minorista suelen enfrentar comisiones más altas que las institucionales).

Michal Jarmoluk/Pixabay

Gastos previstos en el reglamento de gestión

Adicionalmente, se cargan al fondo otros gastos operativos y de auditoría autorizados por su reglamento de gestión ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Costos de transacción del fondo

Las carteras de los fondos operan internamente activos. Los costos de estas transacciones (comisiones del fondo al operar) se trasladan al patrimonio neto del fondo.

Ninguno de estos costos se debita de forma directa en la cuenta corriente del inversor. El valor de la cuotaparte que se calcula y publica al cierre de cada jornada ya refleja el rendimiento neto de todos estos aranceles devengados diariamente.

Bonos (títulos públicos y privados)

Comisión de compra y venta

Arancel cobrado por el ALyC (suele ser un porcentaje sobre el monto operado) más los derechos de mercado correspondientes.

Spread y liquidez

La brecha entre puntas en el mercado secundario. En bonos soberanos de alta liquidez el spread es mínimo, pero en títulos provinciales o ilíquidos puede representar un costo invisible alto.

Precio limpio vs. precio sucio e impacto del cupón corrido

Los bonos suelen cotizar a precio sucio (que incluye los intereses devengados desde el último pago de cupón). Al comprar en el mercado secundario, el inversor debe abonar ese “cupón corrido”, lo que incrementa el desembolso inicial requerido, afectando el flujo de caja del inversor.

Costos de salida anticipada

Si el inversor decide desarmar la posición antes del vencimiento del título, queda expuesto a las fluctuaciones del precio de mercado (riesgo de tasa) y a la liquidez del mercado secundario en ese momento exacto, lo que puede deteriorar la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada al momento de la compra.

Acciones Argentinas

Comisiones y derechos de mercado: El costo transaccional directo cobrado por el ALyC por cada orden de compra o venta ejecutada, gravado además por el IVA correspondiente sobre el servicio financiero del broker.

Spread e impacto de liquidez

Las acciones del panel líder presentan spreads estrechos debido a su alto volumen de negociación. Sin embargo, en papeles del panel general (con menor volumen de operaciones), el spread de compra-venta y el riesgo de iliquidez incrementan sustancialmente el costo implícito de entrada y salida.

Costo de operar frecuentemente e impacto de market timing

Intentar predecir los movimientos de corto plazo del mercado genera una rotación excesiva de la cartera. Esto multiplica los costos de transacción explícitos y los costos implícitos de spread, erosionando sistemáticamente la rentabilidad neta acumulada, sin garantía de batir al mercado.

Cedears (Certificados de Depósito Argentinos)

Comisiones y derechos de mercado

Se aplican aranceles idénticos a los de una transacción de acciones locales al operar a través de un ALyC.

Liquidez local vs. liquidez del activo subyacente

Aunque la acción subyacente que cotiza en el exterior (por ejemplo, en Wall Street) posea un volumen multimillonario y spreads ínfimos, el Cedear se negocia localmente en pesos o dólares en BYMA.

Costos implícitos derivados de spreads amplios

Aquellos Cedears de empresas menos populares o con bajo volumen de negociación diaria local registran puntas compradoras y vendedoras muy distantes. Operar estos certificados menos líquidos obliga al inversor a asumir un costo implícito elevado al comprar con sobreprecio o al tener que vender aceptando un valor castigado.

Obligaciones Negociables (ON)

Comisiones

Costos aplicados por el intermediario. En el mercado primario (licitaciones) las comisiones suelen ser muy bajas o inexistentes como incentivo de colocación; en el mercado secundario, se aplican los aranceles regulares de renta fija.

Spreads y liquidez

Las ON corporativas argentinas suelen presentar una liquidez marcadamente inferior a la de los bonos soberanos. Los spreads en el mercado secundario local suelen ser amplios.

Mantener a vencimiento (Hold) vs. vender antes

El inversor que mantiene la ON hasta su amortización final mitiga los costos implícitos del spread de venta y el riesgo de precio de mercado. Por el contrario, quien necesite vender anticipadamente deberá asumir un descuento significativo debido a la falta de contrapartes en la plaza secundaria.

Dólar MEP (Dólar Bolsa)

Costos operativos y comisiones

Involucra una doble transacción en el mercado de capitales: la compra de un bono soberano (generalmente AL30 o GD30) en pesos y su posterior venta en dólares. Cada una de estas transacciones está sujeta a la comisión del ALyC y a los derechos de mercado.

Spread y diferencia de precios de ejecución

Existe un costo implícito derivado de la brecha entre el precio teórico estimado al inicio de la operación y el precio efectivo de liquidación final tras cumplir el plazo obligatorio de permanencia de los bonos en cartera (parking), exigido por la normativa de la CNV. Durante ese tiempo, la variación del precio del bono puede encarecer el tipo de cambio implícito final, actuando como un costo financiero real para el inversor.

Los costos invisibles también son costos

Evaluar la conveniencia de una inversión o de un intermediario (ALyC) guiándose única y exclusivamente por el porcentaje de comisión que figura impreso en el boleto de liquidación responde a cierta miopía arancelaria.

Esta distorsión ignora que los costos que realmente erosionan las carteras en el largo plazo son aquellos que ocurren “detrás de escena”.

La fricción del spread

Quien compra un Cedear poco líquido asume un costo inmediato en el momento de la ejecución. Si las puntas de mercado están separadas por un 3%, esa brecha actúa exactamente igual que una comisión directa de entrada del 3%.

El deslizamiento de mercado (Slippage)

Cuando se opera un volumen mediano en activos con poca profundidad, la propia orden va “barriendo” las ofertas disponibles. Esto provoca que el precio promedio de compra termine siendo más alto que el precio que inicialmente se observaba en la pantalla.

El goteo diario de administración

En los FCI, el costo se descuenta de forma tan imperceptible que muchos inversores creen erróneamente que la gestión es gratuita si no hay costos de suscripción. Sin embargo, un fondo de renta variable con un arancel anual de administración elevado necesita generar un rendimiento bruto extraordinario solo para empatar a su índice de referencia libre de costos.

La rotación de cartera

Modificar constantemente las posiciones somete al portafolio al arbitraje continuo de las puntas compradoras y vendedoras. El intento constante de esquivar las correcciones del mercado suele terminar en un costo por fricción operativa muy superior a la caída que se pretendía evitar.

Perfiles diferentes, costos diferentes

El impacto de cada tipo de costo varía significativamente en función del comportamiento del inversor y de la estrategia seleccionada:

Inversor de largo plazo / pasivo

Su estrategia consiste en comprar y mantener (buy and hold). Para este perfil, los costos de transacción únicos (comisiones de entrada y salida) son prácticamente irrelevantes para el resultado final.

En cambio, los costos recurrentes, como los aranceles de custodia mensuales del ALyC o los cargos internos de administración anuales de los FCI, son críticos, ya que se cobran de forma continua a lo largo de los años.

Trader frecuente / inversor activo

Al realizar múltiples operaciones semanales o diarias, las comisiones explícitas de operación, los derechos de mercado y el spread de compra-venta (bid-ask) son determinantes para su supervivencia financiera.

En cambio, los cargos de custodia de largo plazo carecen de relevancia para su estructura.

Inversor con aportes periódicos

Quien destina una porción de sus ingresos mensuales a la inversión debe prestar especial atención a las estructuras de comisiones fijas o mínimos por operación que imponen algunos ALyCs. Si una comisión tiene un costo mínimo fijo por boleto, realizar aportes pequeños puede consumir un porcentaje inviable de la inversión mensual. En este perfil, conviene concentrar los aportes para optimizar los aranceles fijos.