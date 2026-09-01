El techo cambiario que mantenía el dólar por debajo de los $ 1500 cedió sobre el cierre de agosto. Tras semanas de un control estricto mediante la absorción de pesos y la intervención con tasas de interés altas, el Banco Central optó por soltar liquidez y dejar deslizar el tipo de cambio.

De esta forma, la cotización mayorista terminó el octavo mes en $ 1.508,50, luego de avanzar 23 pesos, equivalente a un alza del 1,6% mensual. Al mismo tiempo, el oficial finalizó agosto en $ 1530 para la venta, con un incremento de $ 20. En tanto, distintos economistas de la City vienen señalando los riesgos de mantener el cepo al dólar y piden por una mayor flexibilidad cambiaria

A este contexto se refirió el analista financiero Christian Buteler, que analizó la coyuntura económica y puso el foco en la vigencia de las restricciones al tipo de cambio. “Mientras que vos tengas cepo, la realidad es que este no es el valor de mercado del dólar”, advirtió el especialista.

Ni $ 1800 ni $ 2000: el valor al que se “acomodaría” el dólar sin restricciones, según Buteler

Al respecto, Buteler señaló que actualmente las empresas operan bajo un esquema de restricciones que les impide acceder libremente a la divisa, lo que distorsiona cualquier intento de equilibrio basado en la oferta y la demanda. “Si una empresa quiere comprar dólares para atesoramiento, no lo puede hacer”, señaló.

Explicó que el sector privado debe buscar vías alternativas para proteger su capital. “Tiene que ir a instrumentos alternativos: dólar futuro o un bono que ajuste el dólar”, detalló el analista.

Uno de los grandes interrogantes es cuál es el valor del tipo de cambio real. Buteler admitió que, bajo las condiciones actuales, es complejo determinar el número de equilibrio. “Este no es el valor de equilibrio del mercado. ¿Cuál es? No lo sé”, reconoció.

No obstante, el especialista desestimó un fuerte salto de la cotización en caso de una apertura inmediata. “Tampoco veo que si se libera el tipo de cambio, el dólar se iría a $ 1800, $ 1900 o $ 2000”, afirmó. Según su análisis, la divisa se acomodaría en un escalón superior, sin representar un problema mayor.

La permanencia de las restricciones responde, según Buteler, a una estrategia del Gobierno nacional. El objetivo central es contener la demanda de divisas de las empresas para no sumar presión adicional.

“En 2025 hubo una dolarización muy fuerte frente a las elecciones. Sabiendo que el año que viene las elecciones, es muy que eso vuelva vuelva a ocurrir. Por eso mantienen el cepo, para no sumar más presión al valor del dólar”, explicó. “Sabiendo que el año que viene las elecciones son presidenciales, el año que viene en materia de dólar va a ser picante”, sentenció.