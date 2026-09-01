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Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5760 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

 1°5760 11°737
 9412  12°9286
 3°7995 13°6480 
 7394  14°0323 
 3833  15°8221 
 6°7592  16°9537
 8092  17°8234 
 8353  18°3012 
 8078  19°5012 
 10°4878 20°6749 

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar consuelo, protección y esperanza.

También puede indicar necesidad de perdón y renovación y una invitación a confiar en tu intuición.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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