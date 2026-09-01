Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5760 - La Virgen
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre
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|737
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|9412
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|6480
|4°
|7394
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|0323
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|3833
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|8221
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|7592
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|9537
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|8092
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|8234
|8°
|8353
|18°
|3012
|9°
|8078
|19°
|5012
|10°
|4878
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|6749
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con la Virgen suele simbolizar consuelo, protección y esperanza.
También puede indicar necesidad de perdón y renovación y una invitación a confiar en tu intuición.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.