Durante este martes, 1 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5760 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

1° 5760 11° 737 2° 9412 12° 9286 3° 7995 13° 6480 4° 7394 14° 0323 5° 3833 15° 8221 6° 7592 16° 9537 7° 8092 17° 8234 8° 8353 18° 3012 9° 8078 19° 5012 10° 4878 20° 6749

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar consuelo, protección y esperanza.

También puede indicar necesidad de perdón y renovación y una invitación a confiar en tu intuición.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.