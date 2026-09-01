La liquidación global de bonos se profundizó este martes y llevó los costos de financiamiento del Reino Unido a su nivel más alto desde 2008, mientras que los de Japón alcanzaron máximos no vistos desde los años 90, en un contexto en que los inversores apuestan a que los bancos centrales acelerarán el ritmo de suba de tasas de interés.

El rendimiento del gilt a 10 años, el bono de referencia británico, saltó 0,08 puntos porcentuales, al 5,23%, su nivel más alto desde la crisis financiera global, mientras que el rendimiento a 30 años avanzó hasta 0,12 puntos porcentuales y tocó el 5,9%, por primera vez desde fines de los años 90.

El rendimiento del bono japonés a 10 años llegó al 3%, su nivel más alto desde 1996. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron 0,03 puntos porcentuales, al 4,78%, y el rendimiento a dos años, más sensible a la tasa de interés, trepó al 4,38%, su nivel más alto desde comienzos de 2025. Los rendimientos de los bonos se mueven en sentido inverso a los precios .

Los movimientos se dieron después de un nuevo rebrote del conflicto en Medio Oriente y de expectativas crecientes de que los bancos centrales subirán las tasas para combatir la inflación derivada del aumento de los precios de la energía, lo que incrementa la presión sobre los gobiernos endeudados.

Los mercados de bonos están atrapados en “un círculo vicioso”, dijo Craig Inches, jefe de tasas y efectivo de Royal London Asset Management.

“El conflicto no desaparece, los rendimientos tienen que incorporar más incertidumbre, pero los gobiernos todavía tienen mucho más financiamiento por conseguir... no hay ningún respiro”, agregó.

El crudo Brent subió 2,4% el martes, a u$s 92,69 el barril. Datos publicados el martes mostraron que la inflación de la eurozona subió al 3,3% en agosto, en línea con lo esperado, con la inflación energética disparándose al 14,3%.

Los mercados bursátiles globales cayeron en medio de la liquidación de bonos. El S&P 500 de Wall Street bajaba 0,7% y el Nasdaq 100 caía 1,4%. El índice Stoxx Europe 600 perdía 0,3%.

Los rendimientos de la deuda global vienen en ascenso este año, y el tono halcón del nuevo titular de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, en su discurso en el simposio de Jackson Hole de la semana pasada, sumó presión a la liquidación. Los inversores ya descuentan una probabilidad de alrededor de dos tercios de una suba de tasas este mes.

El aumento de los costos de financiamiento presiona tanto al primer ministro británico, Andy Burnham, de cara al Presupuesto del mes próximo, como a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien enfrenta cuestionamientos sobre cómo financiará su vasto plan de estímulo económico.

La suba de los rendimientos japoneses se dio después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reuniera con la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, y con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en una reunión del G20 en Estados Unidos el lunes. Según la cadena estatal japonesa NHK, Bessent dijo que el próximo paso de Tokio debería ser subir las tasas de interés.

En una entrevista posterior con CNBC, Bessent dijo: “Tengo información que el mercado no tiene, y es mi convicción que el gobierno japonés y el BoJ harán lo necesario para lograr un yen más fuerte.”

Según la cadena estatal japonesa NHK, Bessent dijo que el próximo paso de Tokio debería ser subir las tasas de interés.

Incluso antes de las declaraciones de Bessent, el mercado ya asignaba una alta probabilidad a que el BoJ suba las tasas de interés 0,25 puntos porcentuales, al 1,25%, en su reunión de política monetaria del 18 de septiembre.

Los planes de gasto de Takaichi, que incluyen un polémico recorte del impuesto al consumo, alimentaron temores sobre la situación fiscal de Japón. El Ministerio de Defensa japonés presentó un presupuesto récord para el próximo año fiscal y el paquete de estímulo económico insignia de Takaichi implica un enorme gasto estatal.

Esas preocupaciones ayudaron a alimentar las apuestas contra el yen y a favor de rendimientos de bonos más altos.

“La suba al 3% es un mensaje del mercado que podría, en cierta medida, forzar a Takaichi a corregir parte de su política fiscal expansiva”, dijo Takahide Kiuchi, ex miembro del directorio del BoJ y analista del Nomura Research Institute.

Los inversores señalaron que los rendimientos de los bonos soberanos también están siendo empujados al alza por el enorme endeudamiento de los hyperscalers (las grandes empresas de centros de datos) que buscan financiar su ola de gasto en IA.

El salto en los precios de la energía se está dando “en un contexto en el que hay mucha más oferta de bonos, tanto estatales como corporativos”, lo que “explica en parte el movimiento de los rendimientos de los bonos soberanos a más largo plazo en los últimos meses”, dijo Mike Bell, jefe de estrategia de mercado de RBC BlueBay Asset Management.

“Todos están aumentando su endeudamiento en un momento en que los costos de financiamiento suben”, dijo Eric Robertsen, jefe de investigación global y estratega jefe de Standard Chartered. “La situación fiscal no mejora en ningún lado. Hasta que no cambien esos factores de fondo, el tramo largo no tiene ancla.”