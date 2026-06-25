Sale a subasta un megaterreno clave en una de las zonas más “top” de la Ciudad

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará el terreno donde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) proyectaba construir una nueva sede en la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Córdoba 5405, en la esquina con Juan B. Justo, saldrá a subasta el próximo 13 de agosto con un precio base de u$s 4,33 millones.

El predio tiene una superficie de 1155,72 metros cuadrados y hasta este año estaba asignado a la universidad para desarrollar un edificio destinado a actividades audiovisuales.

El proyecto nunca llegó a concretarse y el Gobierno decidió recuperarlo para ponerlo en venta.

Según los pliegos, el comprador deberá iniciar una obra dentro de los tres años posteriores a la escrituración y finalizarla en un plazo máximo de ocho años. Además, deberá construir al menos el 60% de la capacidad edificable del terreno.

La universidad pública que nunca se construyó en Palermo

El terreno había sido cedido a la Untref en 2023. El proyecto contemplaba un edificio con aulas, salas de proyección, talleres, islas de edición, oficinas administrativas y depósitos.

Sin embargo, la iniciativa nunca avanzó. En abril de este año, la propia universidad informó a la AABE que el inmueble era “prescindible” para su gestión. A partir de esa comunicación, e l Gobierno dejó sin efecto la cesión y el predio volvió a la órbita de la Agencia.

En la resolución que desafectó el inmueble, el Gobierno también señaló que el terreno se encontraba desocupado, con sectores abandonados, sin techo y con malezas, aunque mantenía custodia.

El inmueble forma parte de los más de 300 edificios públicos que el Gobierno pretende vender con el objetivo de recaudar unos u$s 800 millones.

Según el Decreto 950/24, emitido en noviembre, el Gobierno busca desprenderse de propiedades que considera innecesarias. Entre los bienes incluidos en este plan se encuentran edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y predios en zonas rurales.

Cuáles son las próximas subastas

Los activos más relevantes que tiene en carpeta para este año la AABE incluyen el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que el organismo prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete en 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.

Otro de los terrenos es un lote sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo.

El predio tiene poco más de 3000 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad. Actualmente,en ese sector funciona una sede del Renaper.

A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid, uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires, donde los valores superan los u$s 9000 por metro cuadrado.

Las subastas más importantes de la AABE

Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año pasado. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones en una subasta organizada por la AABE y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones.

Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler total de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones más relevantes del segmento corporativo de los últimos años.

En paralelo, Argencons se quedó con uno de los remates más caros del año. La AABE subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano, que pertenecía a la Policía Federal, en una puja que duplicó el precio base.