El terreno de Palermo que iba a ser una universidad pública entra en la lista de subastas millonarias en CABA

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mantiene activo el plan de venta de inmuebles públicos impulsado por el Gobierno. El objetivo es desprenderse de más de 300 propiedades consideradas prescindibles para recaudar alrededor de u$s 800 millones.

Entre los activos incluidos figuran edificios administrativos, terrenos ferroviarios, predios urbanos y grandes extensiones de tierra distribuidas en distintos puntos del país.

El año pasado, la AABE recaudó más de u$s 320 millones. Según datos oficiales, esa cifra representó cerca de la mitad del objetivo fijado por el Gobierno para el plan de ventas.

Las próximas subastas

La primera venta será el 8 de julio. Ese día saldrá a subasta un edificio ubicado sobre Juncal 847 , en Retiro, con un precio base de u$s 1,59 millones. Se trata de una propiedad de uso administrativo que pertenecía al Estado y que durante años funcionó como sede de oficinas públicas.

El inmueble está emplazado en una zona estratégica, a pocas cuadras de Plaza San Martín y del corredor corporativo de Catalinas.

La siguiente se realizará el 13 de agosto y tendrá como protagonista el terreno de avenida Córdoba 5405, en Palermo, donde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) proyectaba construir una nueva sede destinada a actividades audiovisuales.

El predio tiene una superficie de 1155,72 metros cuadrados y saldrá a la venta con una base de u$s 4,33 millones.

Según los pliegos, el comprador deberá iniciar la obra dentro de los tres años posteriores a la escrituración, finalizarla en un plazo máximo de ocho años y construir al menos el 60% de la capacidad edificable.

En la Ciudad también figura un lote sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo. El predio tiene poco más de 3000 m2 y actualmente funciona allí una sede del Renaper. A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid, uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires.

También aparece un terreno sobre avenida Santa Fe y el pasaje Ancón , entre las vías del ferrocarril y Dorrego, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio tiene una superficie total de 3400 metros cuadrados.

Otro de los inmuebles está ubicado sobre Santos Dumont 2734, también en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un predio ferroviario de 6379,71 metros cuadrados, ubicado en la zona de Carranza, sobre la línea Mitre.

A esa lista se suman las subastas de Playas Ferroviarias de Buenos Aires. El 21 de julio saldrán a la venta dos parcelas sobre avenida Juan B. Justo 1340 y 1380, en Palermo, donde actualmente funciona una sucursal de Blaisten desde 1999. En conjunto suman 1515,68 m2, permiten desarrollar más de 15.000 metros cuadrados edificables y tienen un precio base de u$s 9,27 millones.

También está previsto avanzar con un conjunto de tres parcelas ubicadas sobre avenida Juan B. Justo 1720 y 1784 y José Antonio Cabrera 5446, a metros de Distrito Arcos y de la traza del tren San Martín. En conjunto suman 2935,99 metros cuadrados, permiten desarrollar más de 24.600 m2 edificables y tienen un precio base cercano a u$s 14,9 millones.

En ese mismo corredor, preparan otra subasta sobre Juan B. Justo y Gorriti, donde funcionaba el ex boliche Darwin.

La lista continúa con el predio donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un terreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 m2, ubicado en Villa Devoto. Es uno de los últimos grandes inmuebles disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Por el momento, no tiene fecha ni precio base definido.

Otro de los activos que saldrá a subasta es el terreno donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. El inmueble abarca más de 50.000 m2, tiene salida directa al río y representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones .

La decisión de avanzar con la venta se tomó después de que el Gobierno desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar la subasta. Todavía no tiene fecha ni precio base establecido, aunque se espera que el proceso avance durante 2026.

También aparece un terreno en J.J. Urquiza 2501, en el cuadro de la estación Florida, partido de Vicente López. El inmueble pertenece a la línea Mitre y tiene una superficie total de 9621,43 metros cuadrados.

En Campana, la lista incluye un megaterreno de 667.383,74 m2 ubicado sobre el río Paraná de las Palmas, a poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio tiene uso industrial, salida directa al río y un precio base de u$s 6,9 millones . Parte del inmueble había sido transferido en 1999 a la Municipalidad de Campana para un destino público e industrial, pero ese proyecto nunca se concretó.

En el partido de Pinamar, el Gobierno volvió a poner en venta un terreno ubicado frente al mar y a pocos metros del muelle. El lote, delimitado por las avenidas Del Mar, De los Tritones y Eolo, tiene una superficie de 7242,85 metros cuadrados y saldrá a subasta el 10 de julio con un precio base de u$s 2,96 millones.

Será el tercer intento de venta del inmueble. La primera subasta se realizó en septiembre de 2025 con un precio base de u$s 3,8 millones, mientras que la segunda tuvo lugar en febrero de este año con una base de u$s 3,47 millones.

En ambos casos no recibió ofertas, por lo que se volvió a reducir el precio para intentar concretar la operación.

Según el pliego, el terreno cuenta con aptitud para el desarrollo de un complejo hotelero, de acuerdo con los códigos urbanísticos establecidos por la Secretaría de Turismo de la Nación y la Municipalidad de Pinamar.

Las más importantes

La AABE cerró el año pasado con un récord de recaudación por la venta de inmuebles públicos. Según datos oficiales, obtuvo más de u$s 320 millones mediante subastas de terrenos, edificios y predios estatales, en el marco del plan del Gobierno para desprenderse de más de 300 activos con el objetivo de recaudar cerca de u$s 800 millones y reducir los costos de mantenimiento de inmuebles considerados improductivos.

El listado incluyó desde edificios administrativos y ex predios ferroviarios hasta terrenos baldíos y lotes de alto valor comercial ubicados en algunos de los barrios más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo obtenido durante 2025, la AABE alcanzó cerca de la mitad de la meta de recaudación prevista.

Dentro de ese proceso, Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más importantes. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones.

A esas compras se sumó la adquisición, por parte de Argencons, del predio de casi una hectárea que pertenecía a la Policía Federal en Bajo Belgrano. La operación se cerró en u$s 46,5 millones y se produjo pocos meses después de que Costantini comprara el 51% de esa desarrolladora. Solo esas tres operaciones representaron un desembolso superior a los u$s 194 millones, cerca del 60% de todo lo recaudado por la AABE durante 2025.

Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler completo de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones corporativas más relevantes del mercado de oficinas de los últimos años.