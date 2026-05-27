Se trata de un predio de casi 500 metros cuadrados, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores

En esta noticia Próximas subastas de la AABE

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa con su plan de subastas. Ahora, volvió a poner en venta un edificio ubicado en la calle Juncal 847, en el barrio de Retiro, a pocas cuadras de Plaza San Martín y de la estación Retiro.

El Gobierno redujo el precio base del remate a u$s 1,59 millones. Se trata de un valor 16% menor al del primer intento de venta realizado a comienzos de año , cuando había salido al mercado por casi u$s 1,9 millones.

Se trata de un predio de casi 500 metros cuadrados, con construcciones distribuidas en varios niveles y más de 1600 metros cuadrados cubiertos. El inmueble pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y durante años funcionó ahí el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), el organismo encargado de la formación diplomática argentina.

La subasta se realizará el 8 de julio de 2026, a las 14 horas, a través del portal de subastas electrónicas SUBAST.AR.

La venta se realizará “ad corpus” y en el estado en que se encuentra, por lo que cualquier adecuación constructiva, registral o ambiental quedará a cargo del comprador.

El inmueble forma parte de los más de 300 edificios públicos que el Gobierno pretende vender con el objetivo de recaudar unos u$s 800 millones.

Según el Decreto 950/24, emitido en noviembre, el Gobierno busca desprenderse de propiedades que considera innecesarias. Entre los bienes incluidos en este plan se encuentran edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y predios en zonas rurales.

La AABE subastará un lote sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich.

Próximas subastas de la AABE

Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

También figura el terreno de avenida Córdoba y Juan B. Justo que había sido cedido a la Universidad Nacional de Tres de Febrero para construir una nueva sede en Palermo. Sin embargo, este año la AABE le quitó la asignación al considerar que el predio estaba en desuso .

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados.

En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal.

Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.

Otro de los terrenos más codiciados que la AABE tiene en carpeta en la Ciudad de Buenos Aires está sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo. El predio tiene poco más de 3000 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad.

Actualmente,en ese sector funciona una sede del Renaper.A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid, uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires, donde los valores superan los u$s 9000 por metro cuadrado.