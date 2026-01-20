La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal.

Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario. Se trata de una superficie poco habitual para la Ciudad, emplazada en un barrio residencial y a metros de la avenida Francisco Beiró.

“Es interesante. No aparece todos los años un terreno de este tamaño dentro de la Ciudad”, señaló una fuente del sector desarrollador, que aclaró que todavía es temprano para evaluar proyectos concretos hasta que se definan las condiciones urbanísticas.

La historia del predio

La Cárcel de Devoto fue inaugurada en 1927 como parte del sistema penitenciario nacional. El establecimiento se construyó sobre terrenos donados por la familia Visillac y, en sus orígenes, funcionó como prisión para contraventores, bajo la órbita de la Policía Federal Argentina. Con el paso de los años, el predio pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y quedó en manos del Estado.

Al momento de su construcción, Devoto presentaba un perfil de menor densidad urbana. Con el paso de los años, el desarrollo de la Ciudad modificó el entorno inmediato del penal.

La cárcel ocupa una superficie de aproximadamente 4,5 hectáreas y fue diseñada para alojar internos varones. A lo largo de su historia también funcionó como unidad de detención de tránsito judicial.

El proyecto para relocalizar la cárcel fuera de la Ciudad tomó forma en 2018, con el inicio de la construcción del Complejo Penitenciario Federal V en Marcos Paz. Sin embargo, la obra atravesó demoras por conflictos políticos y presupuestarios entre Nación y Ciudad.

La cartera de subastas para 2026

Entre los activos más relevantes que el Gobierno tiene en carpeta para este año figura el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de un terreno de más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río, que la AABE prevé llevar al mercado a lo largo de 2026, aunque todavía no hay fecha ni precio base definidos.

El inmueble representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones . La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno desafectara el terreno de su uso ferroviario, un paso necesario para habilitar la subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo también analiza otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, con una superficie cercana a los 3.400 metros cuadrados.

La lista se completa con un predio sobre la avenida Federico Lacroze, entre Forest y Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El terreno supera los 8.400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron desarrollos residenciales y comerciales.