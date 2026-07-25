El calcio es uno de los nutrientes más importantes en la niñez porque participa en procesos esenciales vinculados al crecimiento y la formación del organismo.

Sin embargo, los especialistas advierten que muchos niños no alcanzan las cantidades recomendadas de este mineral, una situación que puede pasar inadvertida durante años.

Un nutriente clave para el crecimiento

Entre los 4 y los 12 años, el organismo necesita una ingesta adecuada de calcio para acompañar el desarrollo óseo, la formación de los dientes y otros procesos propios de esta etapa.

El equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) destacó la importancia de garantizar el aporte adecuado de este nutriente junto con proteínas y vitamina D durante los años escolares.

Según resaltan los expertos, la preocupación no es menor. Un estudio de Anabitarte, Durante, Ciarmela y colaboradores, citado entre las referencias del informe, indicó que cerca del 70% de la población infantil no cubre la ingesta diaria recomendada de calcio.

Un bajo consumo de calcio puede impactar negativamente en el desarrollo de la salud general de los niños.

Las posibles consecuencias de una ingesta insuficiente

Un bajo consumo de calcio puede impactar negativamente en el desarrollo óseo y dental y en la salud general de los niños.

La investigación también menciona que, entre las posibles consecuencias más graves, pueden presentarse retraso en el crecimiento, baja talla para la edad, raquitismo, caries dentales, fatiga y debilidad muscular.

Además, el estudio señala que una ingesta insuficiente durante la infancia podría asociarse a problemas de salud ósea en etapas posteriores de la vida, como la osteoporosis.

Frente a este escenario, PROFENI recomendó promover una alimentación variada que incluya fuentes de calcio como leche, yogur y queso, además de otros alimentos que aportan este mineral, con el objetivo de favorecer un crecimiento y desarrollo saludables.

En ese sentido, el yogur se destacada por la biodisponibilidad del calcio que aporte, además de ser fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y microorganismos vivos, con evidencia de beneficios adicionales para la salud.