En esta noticia De Silicon Valley a una venta inesperada

De vender AlaMaula a crear startups para venderlas. Esa es la apuesta de Diego Noriega con SquadS Ventures, el company builder que ya movilizó cerca de u$s 1 millón desde su creación, respaldado por más de 35 inversores “ángeles” -personas con alto patrimonio que invierten su capital privado en empresas emergentes-.

En solo dos años y medio lanzó seis startups desde cero, probó su modelo con otras dos compañías y ahora busca construir empresas capaces de alcanzar entre u$s 1 millón y u$s 2 millones de facturación anual.

De Silicon Valley a una venta inesperada

Pero la historia que hoy intenta convertir en método comenzó en 2009, cuando cofundó AlaMaula, un marketplace de clasificados online que nació con la ambición de conquistar el mercado latinoamericano. El objetivo no era construir una empresa para mantenerla indefinidamente, sino desarrollar un negocio escalable. En menos de seis meses, la estrategia empezó a dar resultado: mientras buscaban financiamiento para acelerar la expansión, la plataforma pasó de 500.000 a 5 millones de visitas mensuales.

Con ese crecimiento, Noriega viajó a Silicon Valley invitado por Endeavor para conocer algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo. Entre esas visitas figuraba eBay, una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo. Fue allí donde identificó una oportunidad y decidió contactar a quien lideraba las inversiones y adquisiciones de la firma.

“A partir de ese contacto comenzamos un proceso de conversaciones que terminó llevándome a Nueva York para presentar la empresa frente al presidente de eBay. Yo había preparado toda la reunión alrededor de una inversión. En medio de la presentación, después de escuchar nuestros planes y hacer varias preguntas, me dijo algo que cambió por completo el escenario: una inversión probablemente no funcionaría, pero una adquisición sí podía tener sentido”, recuerda Noriega.

La sorpresa fue todavía mayor cuando le pidió que regresara esa misma tarde con un plan que contemplara una inversión 6 veces superior a la que la startup había proyectado inicialmente.

“Sentí sorpresa, vértigo, entusiasmo y una enorme responsabilidad. Subí a la habitación del hotel y durante las horas siguientes rehíce la presentación, el modelo financiero y el plan de crecimiento. Estaba frente a una oportunidad extraordinaria”, cuenta.

Aproximadamente un mes después, eBay compró AlaMaula. Según recuerda, la plataforma buscaba ingresar a la región acompañado por emprendedores con capacidad de ejecución y velocidad para desarrollar el negocio.

“Buscaban agilidad, velocidad y pasión para lograr posicionar a AlaMaula. También me ayudó haber vendido anteriormente una agencia de marketing digital, porque ya entendía algunas de las dinámicas, tensiones y decisiones que aparecen en un proceso de adquisición”.

Tras concretarse la venta, permaneció tres años dentro de eBay, donde conoció de cerca la expansión internacional, la gestión de negocios digitales a escala y el funcionamiento de una gran corporación. Pero también le dejó una enseñanza que marcaría su siguiente etapa como emprendedor: la venta de una empresa no debe verse como una derrota ni como una renuncia, sino como una etapa natural dentro del ciclo de creación de valor. Con esa idea nació SquadS Ventures.

A diferencia de un fondo tradicional, el proyecto no se dedica a invertir en startups existentes, sino a crearlas de cero. La firma identifica oportunidades de negocio, arma los equipos fundadores, desarrolla los productos y acompaña el crecimiento con una infraestructura compartida de herramientas comerciales, tecnológicas y de gestión.

“Desde la holding podemos invertir hasta u$s 100.000 en la creación y validación de cada compañía. Esa inversión se realiza de manera progresiva, mediante desembolsos mensuales asociados a un roadmap, objetivos y señales concretas de evolución”, explica.

Si las señales no aparecen, el proyecto se cierra rápidamente para preservar los recursos. De hecho, dos de las startups creadas fueron discontinuadas tras inversiones de u$s 20.000 y u$s 27.500, respectivamente.

Actualmente, la firma concentra sus esfuerzos en sectores donde considera que posee ventajas competitivas, como herramientas de ventas B2B, productividad organizacional y salud mental, aunque también identifica oportunidades crecientes en industrias tradicionales como agro, minería, energía y oil & gas.

“Nuestra tesis apunta a exits tempranos. Cuando una empresa alcanza entre u$s 1 millón y u$s 2 millones de facturación anual, tiene buenos niveles de retención, clientes satisfechos y una economía saludable, comenzamos a considerarla potencialmente atractiva para una adquisición”, destaca el empresario.

Para 2030, SquadS Ventures proyecta concretar al menos dos exits -de la mano de Entrepreneurs’ Organization Argentina, entidad que nuclea a más de 18.000 fundadores de empresas, y de la cual forma parte-y ofrecer a sus inversores retornos de entre tres y seis veces el capital aportado.

La apuesta es replicar, con un método mucho más estructurado, aquella oportunidad que comenzó en una visita a Silicon Valley y terminó con la venta de una startup argentina a uno de los gigantes mundiales del comercio electrónico.