En esta noticia Airbnb apuesta al Mundial 2026

Airbnb avanzó con la mayor expansión de su historia. La compañía anunció una integración de nuevos servicios que suman desde alquiler de autos y traslados aeroportuarios hasta hoteles boutique, compras de supermercado y experiencias exclusivas relacionadas con la Copa del Mundo 2026 .

Si hasta ahora el negocio giraba alrededor del alojamiento, la intención ahora es convertirse en una plataforma integral de viajes, donde el usuario pueda resolver desde la reserva del hospedaje hasta las actividades y servicios que necesita una vez que llega a destino.

La plataforma de alojamientos agrega nuevas categorías de servicios y experiencias para el usuario

La estrategia es clara. La plataforma quiere competir no solo con otros jugadores de alquileres temporarios, sino también con agencias online, aplicaciones de movilidad, servicios de experiencias turísticas e incluso cadenas hoteleras.

Por ello, una de las principales novedades es la incorporación progresiva de alquiler de vehículos dentro de la aplicación. Según datos de la empresa, casi uno de cada cuatro huéspedes alquila un auto durante sus viajes, por lo que Airbnb ahora mostrará opciones cercanas al alojamiento y recomendará modelos según el tipo de grupo o viaje.

En esta línea, anunció que los usuarios podrán solicitar traslados privados desde y hacia aeropuertos, acceder a servicios de guardado de equipaje y recibir compras de supermercado directamente en el alojamiento antes incluso de hacer el check-in.

Airbnb apuesta al Mundial 2026

Pero, sin dudas, uno de los anuncios con mayor impacto fue que Airbnb cerró acuerdos para ofrecer experiencias exclusivas asociadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que movilizará millones de turistas entre Estados Unidos, México y Canadá y que se perfila como uno de los mayores motores del turismo global del próximo año. De hecho, un informe elaborado por Data Appeal y Mabrian estima que el Mundial generará unos u$s 4300 millones en gasto turístico asociado al evento, con más del 80% concentrado en alojamiento.

En este escenario, la plataforma ha decidido ofrecer actividades en seis ciudades anfitrionas y acceso a propuestas que no estarán disponibles por otras vías. Entre ellas figuran encuentros con figuras del fútbol como Abby Wambach y Julie Foudy o entrenamientos junto al ex capitán de la selección argentina Javier Mascherano. La idea es capitalizar el fenómeno futbolístico.

El Mundial aparece además como una estrategia clave para Airbnb ya que históricamente los grandes eventos deportivos impulsan la demanda de alquileres temporarios.

Otra novedad es el desembarco formal en el negocio hotelero. Airbnb comenzará a incorporar hoteles boutique e independientes en 20 grandes ciudades, entre ellas Nueva York, Londres, Madrid, Roma y París. A diferencia de otras plataformas, la compañía aclaró que priorizará establecimientos pequeños y de diseño, y evitará grandes cadenas tradicionales.

La empresa además actualizó su aplicación con herramientas basadas en inteligencia artificial que buscan simplificar la organización del viaje. Entre las novedades aparecen resúmenes automáticos de reseñas, comparaciones entre alojamientos, planificación compartida para viajes grupales y un asistente virtual con nuevas capacidades.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo”, afirmó Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb. Y agregó: “Los mejores viajes ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la que se era al partir. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb. Y en esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo”.