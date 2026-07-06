La fintech mexicana Aviva cerró una ronda Serie A por u$s 18 millones de dólares, liderada por el fondo de capital de riesgo Valor Capital Group, con la participación de BID Labs, Caravela Capital, Endeavor Forward y otros inversionistas existentes como Wollef, Ignia, Krealo y Newtopia. Esta ronda es la más grande que recibe la startup en venture capital.

La compañía, fundada en 2022 para ofrecer productos de crédito a la población con baja bancarización, ha dicho en un comunicado que utilizará el nuevo capital para expandir su presencia a 1,000 ubicaciones en todo México, ampliar su cartera de productos financieros y aumentar sus equipos de tecnología.

Aviva, que ha recaudado alrededor de u$s 34 millones en venture capital y 80 millones en líneas de crédito, ofrece dos productos de crédito: un préstamo de capital de trabajo para micronegocios y un crédito al consumo.

Su más reciente inversión fue en agosto de 2025 cuando el BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, invirtió u$s 1,5 millones de dólares en Aviva en México; la primera operación de venture debt de BID Lab en América Latina.

La inversión en Aviva se da en un contexto donde las startups mexicanas en el segmento fintech están captando nuevamente inversión de fondos extranjeros, como ocurría en mejor etapa del venture capital que trasncurrió entre 2021 y 2022.

Recientemente startups como ARQ (antes DolarApp) o VelaFi están atrayendo inversiones millonarias. La primera recaudó u$s 70 millones de dólares en una Serie B y la segunda cerró esta misma etapa por u$s 20 millones de dólares.

Aviva fue fundada por Filiberto Castro, David Hernández, Amran Frey e Israel García, ex colaboradores de la fintech Konfío (que cuenta con el distintivo de unicornio con una valuación superior a los u$s1,000 millones de dólares).

La fintech actualmente brinda servicio en más de 300 ciudades de pequeño y mediano tamaño en 23 de los 32 estados del país, en las cuales instala kioskos para que los clientes potenciales sean entrevistados virtualmente y se evalúe su riesgo crediticio.