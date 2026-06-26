La brasileña Modulax entró en la etapa final de la construcción de la primera biosiderúrgica de la Argentina. La planta, ubicada en Formosa, demandará una inversión cercana a los u$s 60 millones y tendrá capacidad para producir unas 150.000 toneladas anuales de arrabio verde, un insumo utilizado por la industria siderúrgica para fabricar acero.

La puesta en marcha está prevista para dentro de los próximos 30 días. “Estamos al 95% de la construcción”, confirmó a El Cronista Geraldo Basques, responsable del proyecto.

Parte de la producción se destinará a la exportación, aunque la compañía también buscará abastecer al mercado argentino. “El arrabio que fabricará la planta hoy se importa y es utilizado para distintos procesos de producción”, explicó.

Un insumo que hoy llega del exterior

La planta producirá arrabio, un producto obtenido a partir del mineral de hierro que luego utilizan las siderúrgicas para elaborar distintos tipos de acero.

“Argentina hoy lo importa”, explicó Basques. La inversión está a cargo de Modulax, una empresa brasileña dedicada al desarrollo y operación de plantas siderúrgicas. En Formosa utilizará carbón vegetal producido a partir del viñal, una especie invasora que desde hace décadas avanza sobre los campos del norte argentino.

El ejecutivo explicó, ese material reemplazará parte de los combustibles utilizados habitualmente en este tipo de procesos y, al mismo tiempo, permitirá darle un uso productivo a una especie que hoy afecta miles de hectáreas en la región.

Cómo funcionará

Según Basques, días atrás arribaron al Puerto de Formosa las primeras 6000 toneladas de mineral de hierro provenientes de Corumbá, Brasil. Ese cargamento será utilizado durante las pruebas iniciales previstas antes del encendido del alto horno.

El mineral llega por la Hidrovía Paraná-Paraguay y luego es trasladado hasta el complejo industrial. Una vez obtenido el arrabio, la empresa utilizará ese mismo corredor para abastecer mercado interno y a clientes del exterior.

El proyecto, además, incluye una central termoeléctrica de 6 megavatios alimentada con biomasa, que cubrirá parte de la demanda energética del establecimiento.

El contexto del sector

La puesta en marcha se da en un momento complejo para la siderurgia local. Según la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo alcanzó las 375.600 toneladas en abril, un 3% menos que en marzo. En comparación con el mismo mes de 2025, sin embargo, mostró un crecimiento del 18,4%.

En el caso de los productos laminados, la producción fue de 255.500 toneladas, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, aunque todavía un 23,2% por debajo de abril de 2025. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, mostró una recuperación del 9,7% frente al mismo período del año pasado.

A ese escenario se suma la preocupación de las empresas por el avance de las importaciones. En su último informe, la Cámara del Acero advirtió que la demanda interna continúa debilitada y volvió a reclamar medidas frente al ingreso de productos, especialmente desde China , que considera ingresan en condiciones de competencia desleal y afectan a la cadena metalmecánica.

La entidad también cuestionó la estructura tributaria que enfrenta la industria. Según señaló, impuestos nacionales, provinciales y municipales continúan afectando la competitividad y desalentando la agregación de valor en el país.