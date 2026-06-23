Tenaris vuelve a mover fichas fuera de la Argentina. La siderúrgica del Grupo Techint anunció una inversión de más de u$s 90 millones para modernizar su acería de Koppel y su planta de tubos sin costura de Ambridge, ambas ubicadas en Pensilvania, Estados Unidos.

El desembolso se suma a los u$s 150 millones que la compañía ya destinó a esos activos desde que los compró en 2020. Con esta nueva etapa, la inversión acumulada supera los u$s 240 millones.

La inversión se conoce poco más de un mes después de que Tenaris acordara la compra de Artrom Steel Tubes, un fabricante rumano de acero y tubos sin costura, por 86 millones de euros. En paralelo, en la Argentina, la compañía quedó afuera de la licitación para proveer los caños del gasoducto entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías, una obra vinculada al proyecto de exportación de GNL de Southern Energy.

Esa licitación fue adjudicada a la india Welspun y abrió una discusión pública entre Javier Milei y Paolo Rocca. El Presidente cuestionó el precio de los tubos de Tenaris, mientras que el empresario defendió la oferta de la compañía y advirtió sobre el impacto de la sobrecapacidad global de acero y la competencia de fabricantes asiáticos.

El plan en Estados Unidos

Koppel y Ambridge forman parte de una misma cadena industrial. La primera concentra la fabricación de acero y tiene una capacidad anual de 430.000 toneladas. A partir de chatarra reciclada, produce las barras que luego son enviadas a Ambridge, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia.

Bloomberg

En esa instalación se realiza el laminado y la fabricación de tubos sin costura para la industria petrolera. Puede procesar alrededor de 365.000 toneladas por año .

La nueva etapa contempla la incorporación de automatización y equipamiento. En Koppel, las obras incluyen mejoras en el manejo de barras y la incorporación de cucharas de colada de mayor tamaño. En Ambridge, en tanto, se sumarán sistemas automáticos para reducir tiempos y mejorar las condiciones de seguridad.

También se realizarán trabajos vinculados al procesamiento de chatarra y a otras instalaciones asociadas a la acería. Según informó Tenaris, la mayor parte de las obras se extenderá hasta la segunda mitad de 2027.

La red que construyó Techint

Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para el grupo. La compañía ingresó en 2006, cuando compró Maverick Tube, y desde entonces construyó una red industrial abastece a distintos yacimientos petroleros.

El mayor desembolso llegó en 2017 con la inauguración de Bay City, en Texas. La instalación demandó u$s 1800 millones , en plena expansión del shale estadounidense impulsada por la cuenca Permian. El complejo tiene capacidad para producir unas 750.000 toneladas anuales y entre sus clientes figuran compañías como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips.

Tenaris también cuenta con instalaciones en Arkansas, Ohio y Texas, además de centros de distribución y plantas de terminación. En ese mercado trabaja bajo el modelo Rig Direct, con el que no solo vende tubos, sino que administra parte de la cadena de suministro de sus clientes y entrega el material directamente en la boca del pozo.

Ese modelo le permitió reducir intermediarios, mejorar la planificación de la producción y ganar peso frente a las operadoras petroleras.

La planta de Tenaris-Siderca mantiene suspensiones rotativas

El antecedente de Vaca Muerta

El anuncio llega después de una fuerte discusión para la compañía en la Argentina. Tenaris quedó afuera de la provisión de tubos para el gasoducto de Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

La obra permitirá transportar gas natural desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde será licuado para exportación. La provisión de caños fue adjudicada a Welspun, un fabricante de India.

Tras esa definición, Rocca publicó una carta en la que defendió la posición de Tenaris. Allí sostuvo que la empresa había presentado una oferta de u$s 2090 por tonelada, en línea con valores de Estados Unidos y Europa, y que luego redujo el precio un 24% para igualar la propuesta india.

El empresario también señaló que el proyecto representaba alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura y advirtió sobre el efecto de la sobrecapacidad global de acero. En ese punto, apuntó a la presión de productores asiáticos y a las condiciones de competencia que enfrentan las siderúrgicas occidentales.