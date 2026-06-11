Acindar frena su producción por una semana y ya hablan de nuevos frenos antes de fin de año

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El grupo ArcelorMittal volverá a interrumpir la actividad de la acería de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe. La compañía informó que la planta permanecerá sin producción entre el 15 y el 18 de junio por la caída de la demanda. Se trata de la segunda vez en menos de seis meses que la siderúrgica detiene la actividad de esa instalación.

La empresa explicó que la parada responde a la necesidad de ajustar la producción a los niveles actuales de demanda. Fuentes del sector señalaron que entre enero y mayo se acumuló un excedente cercano a las 10.000 toneladas, producto de ventas por debajo de las previsiones iniciales.

A fines del año pasado, Acindar había frenado la actividad de la misma planta durante casi un mes. En ese momento, la compañía informó que operaba en torno al 60% de su capacidad instalada y atribuyó la menor actividad a la caída de la demanda interna.

La baja actividad viene afectando al sector desde hace más de dos años. Durante 2024, produjo alrededor de 600.000 toneladas, frente a las 1,2 millones de toneladas registradas en 2023 .

Según datos difundidos por la empresa, durante buena parte de 2024 la utilización de capacidad se ubicó cerca del 50%.

Actualmente, ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en la Argentina: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. En la localidad santafesina concentra la acería, la planta de reducción directa, dos trenes de laminación y la planta de alambres.

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Los últimos movimientos de Acindar

Uno de los proyectos más importantes es la ampliación del puerto de Villa Constitución, para la que prevé destinar alrededor de u$s 80 millones . La obra apunta a mejorar la infraestructura logística y aumentar la productividad de las operaciones.

En paralelo, avanza junto con PCR en un proyecto energético por u$s 275 millones aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A comienzos de junio, ambas compañías inauguraron la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, una obra que demandó una inversión de u$s 40 millones.

Los trabajos incorporaron nuevos capacitores Shunt para aumentar la capacidad de transporte de energía en la red de 500 kV del corredor Comahue-Buenos Aires, uno de los principales ejes del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según las empresas, la mejora equivale a sumar capacidad para abastecer a unos 600.000 hogares y ayudará a reducir restricciones durante los períodos de mayor consumo.

La ampliación de Ezeiza constituye la primera etapa de un proyecto más amplio que incluye obras en la estación transformadora de Olavarría y la construcción del Parque Eólico Olavarría. El desarrollo contempla una potencia instalada de 185,6 MW mediante 29 aerogeneradores y una línea de alta tensión de 25 kilómetros para conectar el complejo al sistema eléctrico nacional.