La Secretaría de Economía concluye el procedimiento de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarias de China

México reforzó la protección de su industria manufacturera al extender por cinco años las cuotas compensatorias contra las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarios de China, luego de concluir que eliminar esta medida volvería a afectar a los productores nacionales por prácticas de comercio desleal.

La Secretaría de Economía explicó que, tras revisar las pruebas presentadas por las empresas mexicanas y la información obtenida durante el procedimiento, determinó que “existen elementos que sustentan que la eliminación de las cuotas compensatorias a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarias de China, daría lugar a la repetición del dumping y del daño a la rama de producción nacional”. Por ello, decidió mantener las cuotas de entre 4.14 y 5.40 dólares estadounidenses por kilogramo neto.

SKY

La resolución establece que:

Las cuotas compensatorias permanecerán vigentes cinco años más.

Se aplican a los fregaderos de acero inoxidable originarios de China.

Los montos van de 4.14 a 5.40 dólares por kilogramo neto.

La medida tiene efectos retroactivos a partir del 9 de mayo de 2025.

Busca evitar prácticas desleales de comercio internacional y proteger a la industria mexicana.

El acero, un sector estratégico en el comercio entre México y China

El acero inoxidable es una materia prima esencial para industrias como la construcción, los electrodomésticos, la manufactura, la hotelería y el equipamiento de cocinas.

Los fregaderos fabricados con este material representan un segmento importante para diversas empresas mexicanas que abastecen tanto al mercado nacional como a clientes internacionales.

China es uno de los mayores productores y exportadores de acero del mundo, lo que le permite colocar productos a precios altamente competitivos en distintos mercados. Debido a ese volumen de producción, las autoridades comerciales de varios países mantienen mecanismos de vigilancia cuando existen indicios de competencia desleal que puedan afectar a sus industrias nacionales .

Trabajadores de la industria del acero

¿Cómo beneficia esta medida a comerciantes y productores mexicanos?

La prórroga de las cuotas compensatorias brinda mayor certidumbre a los fabricantes nacionales, quienes podrán competir en condiciones más equilibradas frente a mercancías importadas cuyos precios fueron considerados resultado de prácticas de dumping.

Esto favorece la continuidad de inversiones, la preservación de empleos y la estabilidad de la producción nacional.

Para los distribuidores y comercializadores mexicanos, la resolución también contribuye a mantener un mercado con reglas de competencia más equitativas. La Secretaría de Economía destacó que la medida “brinda una defensa adecuada a la industria nacional frente a importaciones realizadas en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional” , fortaleciendo la competitividad de los productores establecidos en el país.

¿Qué es el dumping y cómo afecta a las pymes en México?

El dumping es una práctica de comercio internacional en la que una empresa exporta un producto a otro país a un precio inferior al que vende en su mercado de origen o incluso por debajo de su costo de producción. Cuando esta situación provoca daño a la industria local, los gobiernos pueden imponer cuotas compensatorias para restablecer condiciones de competencia justa.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas, el dumping puede reducir significativamente sus ventas al obligarlas a competir contra productos con precios artificialmente bajos, dificultando recuperar costos de producción, invertir en innovación o mantener fuentes de empleo. Por ello, las cuotas compensatorias funcionan como un mecanismo legal para proteger a los fabricantes nacionales frente a prácticas desleales del comercio internacional.