ArcelorMittal, uno de los mayores grupos siderúrgicos del mundo, dio un paso formal para iniciar su negocio minero en la Argentina -de extracción, procesamiento y comercialización de minerales y subproductos-, una actividad que ya desarrolla en otros países.

“Interesada en explorar las oportunidades que hay en Argentina”, como sintetizan en la empresa, acaba de constituir ArcelorMittal Mining Argentina, una sociedad creada el 11 de diciembre de 2025 y que ya está inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ).

ArcelorMittal es dueño en el país de Acindar, un productor de acero líder que como consecuencia de un menor nivel de actividad interna (en la industria y la construcción principalmente) atraviesa un plan de ajustes periódicos en la producción de su planta de Villa Villa Constitución, Santa Fe.

La compañía está también en un sector con tensiones por la alta relevancia que tiene China en el mundo como principal productor de acero y en la Argentina por las quejas que los principales fabricantes hicieron públicas ante la compra de acero del exterior en licitaciones públicas.

Con el ingreso a la explotación minera -una actividad que seduce por el marcado crecimiento que atraviesa en el país, con exportaciones que cerraron el año pasado por u$s 6000 millones-, AcerolMittal estrena un negocio alternativo en Argentina del que ya participaba con la provisión de insumos para la minería, específicamente para la molienda de minerales, como barras y bolas de acero.

AcerolMittal comienza a explorar, explotar y comercializar minerales en la Argentina

Según el estatuto de la nueva empresa constituida por AcerolMittal, la posibilidad es desarrollar un amplio abanico de actividades vinculadas al negocio minero, tanto en el país como en el exterior. Entre sus objetivos centrales figura la exploración y explotación de minas regidas por el Código de Minería, además de la extracción, procesamiento y comercialización de minerales y subproductos.

También incluye tareas complementarias como transporte, refinación, elaboración, molienda y distribución, junto con la posibilidad de brindar servicios mineros como asistencia técnica, asesoramiento, tecnología e infraestructura asociada a la actividad.

Además, la sociedad quedó habilitada para participar en licitaciones, concursos y pedidos de precios, tanto públicos como privados, en la Argentina o en el extranjero.

En cuanto a su situación muy incipiente, ArcelorMittal Mining Argentina S.A.U. nació con un capital social de $30.000.000, representado por 30.000.000 de acciones de $1 de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.

El capital fue suscripto e integrado en efectivo al 100% por su única accionista: ArcelorMittal Netherlands B.V., sociedad con domicilio en Rotterdam, Países Bajos. Se prevé que el capital podrá ser ampliado por decisión de asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto.

La presidencia de ArcelorMittal Mining Argentina quedó a cargo de Armando Isasmendi, un abogado con trayectoria en la minería -incluso en la propia compañía- que tuvo un paso como director de YPF.

AcerolMitall es uno de los cinco mayores productores mundiales de mineral de hierro y de carbón metalúrgico y sus actividades de minería constituyen una parte esencial de la estrategia de crecimiento.

La diversidad geográfica de su cartera de minas de hierro y de carbón, le permite abastecer a su red de instalaciones siderúrgicas y al mercado mundial.

En su último informe de resultados, la compañía previó mayores envíos de mineral de hierro, impulsados por el avance de sus proyectos estratégicos. En ese marco, destacó el “buen momentum” para cumplir con el objetivo de alcanzar 10 millones de toneladas de embarques en Liberia, donde tienen minas como en Canadá, Ucrania, entre otros; lo que debería aportar un incremento en el desempeño del período.