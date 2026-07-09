La localidad de Maimará, situada en el norte argentino, ha recibido un reconocimiento significativo en la ceremonia de los Best Tourism Villages, que tuvo lugar en Huzhou, China. Este evento ha permitido a la localidad posicionarse como el destino turístico más destacado a nivel mundial.

La distinción otorgada a Maimará resalta su belleza y atractivos turísticos, reafirmando su lugar en el ámbito global del turismo.

Orgullo nacional: una localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo (foto: archivo).

¿Por qué Maimará fuera reconocida como el mejor pueblo turístico del mundo?

Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 competidores de 65 naciones. Se reconoció por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable.

El reconocimiento de ONU Turismo valora a las comunidades rurales que preservan su patrimonio cultural y natural al promover el turismo responsable. En esta edición, Argentina estuvo representada por ocho localidades, pero Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fueron las únicas en recibir la distinción máxima.

Maimará: el pueblo argentino que deslumbra con su belleza y tradiciones ancestrales

Contenido: Maimará se localiza junto a la Paleta del Pintor, una formación multicolor considerada uno de los paisajes más representativos del norte argentino. Este pueblo, perteneciente al departamento de Tilcara, alberga poco más de 5.000 habitantes que se dedican a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura en altitud.

Orgullo nacional: el encantador y soñado pueblo argentino que fue elegido como el mejor del mundo Fuente: Archivo

La economía local experimentó un notable cambio gracias a la llegada del Tren Solar de la Quebrada, lo cual incrementó el turismo y alentó la creación de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas en alquiler.

La vida en el pueblo se articula en torno al río Grande y la Pachamama. Sus campos ofrecen hortalizas, verduras, flores y vides, además de preservar tradiciones ancestrales que se celebran anualmente en la fiesta de la Pachamama, en el Día de Todos los Santos y durante el Carnaval.

¿Qué actividades puedes disfrutar en la Ruta del Vino y Festival de Vendimia?

Los visitantes tienen la posibilidad de explorar plantaciones de flores, así como campos de rosas, gladiolos y claveles que embellecen el paisaje. También pueden recorrer sus bodegas de altura o participar en la Vendimia del Bayeh, un festival que integra vino, arte, música y gastronomía local.

Entre los platos representativos se destacan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas, complementados con postres tradicionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote.

Los ocho pueblos que representarán a Argentina en los Best Tourism Villages 2026

Tras evaluar 56 postulaciones provenientes de 19 provincias, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación confirmó las ocho localidades que competirán por un lugar entre los mejores pueblos turísticos del mundo en la edición 2026 de los Best Tourism Villages.

Los destinos fueron seleccionados por su riqueza natural y cultural, el desarrollo del turismo sostenible y el compromiso de sus comunidades con la preservación de sus tradiciones.

Los pueblos elegidos para representar a la Argentina son: