El estadio de Boston será el escenario del esperado enfrentamiento entre Francia y Marruecos este próximo sábado a las 17:00 (hora Argentina).

Este partido no solo marcará un nuevo capítulo en el Mundial, sino que también será una oportunidad para que Marruecos busque venganza tras la derrota sufrida en semifinales durante la Copa del Mundo 2022, donde los franceses se impusieron 2-0.

Francia ha llegado a esta etapa del torneo tras un durísimo duelo contra Paraguay, donde logró avanzar gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé, quien no solo selló la clasificación sino que también sumó su gol número 19 en Copas del Mundo.

Desde el comienzo del torneo, la selección francesa ha mostrado un nivel impresionante, concluyendo la fase de grupos con un puntaje perfecto tras vencer a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). En los dieciseisavos, su victoria fue contundente al vencer a Suecia 3-0.

Con dos títulos de campeón del mundo en su haber (1998 y 2018), Francia busca llegar a su tercera final consecutiva, un logro al que solo han llegado dos selecciones europeas en la historia.

Por su parte, Marruecos se convirtió en el primer equipo en alcanzar los cuartos de final en este torneo tras superar con firmeza a Canadá, gracias a un brillante doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.

Los Leones del Atlas, dirigidos por Mohamed Ouahbi, finalizan la fase de grupos habiendo empatado 1-1 con Brasil, y ganando sus otros encuentros ante Escocia (1-0) y Haití (4-2). En los dieciseisavos, lograron superar a Países Bajos tras un emocionante empate 1-1, llevando el partido a penaltis donde salieron victoriosos.

Después de su histórica participación en Qatar 2022, donde se convirtieron en los primeros africanos en llegar a semifinales, Marruecos repite su hazaña de alcanzar la fase de cuartos en dos ediciones consecutivas y ahora se esfuerza por llegar nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

El encuentro será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

Resultados de Francia en el Mundial

Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

Resultados de Marruecos en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Octavos de Final: Canadá 0 vs Marruecos 3 (4 de julio)

Horario Francia y Marruecos, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas