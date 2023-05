Cuáles son lo planes del nuevo dueño de la casa de Maradona para la histórica propiedad

La histórica casa de la familia Maradona en Villa Devoto cambió de manos a fines de 2022. Su nuevo dueño, Ariel González, se hizo famoso en diciembre, cuando, tras firmar el boleto y recibir las llaves de la casona, la abrió al público para que más de 300 personas pudieran ver los partidos de la Selección allí. Hoy, a casi seis meses, el destino de la propiedad sigue siendo una incógnita.

La casa que Diego Maradona le compró a sus padres, Don Diego y Doña Tota, en los años '80 en el barrio de Villa Devoto se vendió por u$s 900.000. En diciembre, las partes firmaron el boleto y el nuevo dueño tomó posesión de las llaves.



"La compré por sentimiento. Para que no la tiren abajo. Realmente, no sé en qué usarla. La casa continúa vacía", explicó González. Si bien en un principio se especulaba con transformar la vivienda en un museo, por ahora, esa idea está totalmente descartada. "No avanzamos en esta opción", agregó.

En junio, la casona estuvo a punto de demolerse para construir allí un edificio. Pero internas entre la familia hicieron que la operación se frustre. Sólo algunas semanas después, apareció un nuevo interesado, que logró finalmente hacerse de la propiedad que comercializó la empresa inmobiliaria Adrián Mercado.

La casa de Maradona, con su histórico parque.

"Hoy, estamos haciendo arreglos en el chalet, pintura y refacción. La intención es que la casa vuelva a estar en las mismas condiciones de cuando Maradona la habitó", contó el nuevo propietario. Si bien el destino final de la vivienda todavía no está definido hay algunos proyectos que se están barajando.

"Todavía, no sabemos realmente qué hacer. De hecho, hoy, las hermanas de Maradona están involucradas porque hay una fuerte carga sentimental en esta casa. Hay posibilidades de que se convierta en un hotel boutique pero también, que se alquile de forma temporal para el turismo ", agregó.

Por la casa, pasan, en promedio, 200 visitantes diarios. "Lo hice por sentimiento. Pero tengo una responsabilidad muy grande" , contó su flamante dueño, que asegura que, todos los días, le llega una nueva anécdota que hace aún más encantadora a la casona de Devoto.

La casa, que Maradona compró en los años '80, fue un regalo para sus padres y la primera vivienda que adquirió en el barrio de Devoto.

"Las hermanas de Diego visitaron varias veces el chalet y siempre se emocionan. Hay muchos recuerdos. Por esta casa, pasaron todas las celebridades de la Argentina", recordó. "Mauricio Macri, cuando fue presidente de Boca, se pasaba horas en la puerta esperando que Diego lo atienda. Llegaban niños con enfermedades en busca de una foto con El 10. Todos los días hay una nueva historia; es una leyenda", finalizó.

El eterno recorrido de la casa

La casa de Maradona en Devoto tardó un año en conseguir comprador. En diciembre de 2021, se organizó una subasta con 80 objetos que pertenecieron a Maradona. La vedette fue, justamente, la casa de Cantilo, rebautizada como "La casa del Diez": el precio base fue de u$s 900.000 pero no hubo interesados.



En junio, otra propuesta muy concreta golpeó la puerta de los herederos. Una desarrolladora ofrecía pagar el 50% de la vivienda en dinero cash y el 50% restante en departamentos a futuro. Esta propuesta no avanzó porque la familia siempre quiso el pago total en efectivo .

Una propuesta, aunque poco formal, llegó desde Nápoles, Italia. La idea se basaba en que un grupo de hinchas del Napoli comprara la vivienda para mantener vivo el recuerdo de Maradona.

La cocina se conserva como la habitaba la familia Maradona.

Finalmente, en septiembre, llegó González, que no logró bajar el precio de la propiedad y ofreció el total cash para quedarse con el inmueble de Cantilo 4575.

Los detalles de la casa

El chalet cuenta con un lote propio de 17 metros de frente y 43 de fondo. Está distribuida en una planta baja, un primer piso y un altillo.

En diciembre la casa se abrió para que los hinchas pudieran disfrutar de los partidos del Mundial.

En total, son 700 m2 cubiertos y otros 500 m2 descubiertos, en donde hay una piscina y un quincho

En la planta baja, hay un garaje para tres vehículos, hall de acceso, bar, toilette, living, comedor diario, cocina y patio. Ya en el primer piso, hay un hall de distribución, con seis habitaciones con placard y tres baños completos. Por último, en el altillo, hay dos dormitorios más y una sala de estar con una baulera.