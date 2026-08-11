Escobar, Pilar, Zárate, Campana, Tres de Febrero, Tigre, Cañuelas, Ezeiza y La Plata son algunos de los municipios que hoy concentran grandes proyectos industriales y logísticos del AMBA.

En esas zonas, empresas como Mercado Libre, Coca-Cola, Andreani, Mercedes-Benz Camiones y Buses y Sinteplast anunciaron nuevas plantas, centros de distribución o ampliaciones de sus operaciones.

Según un informe elaborado por la consultora Newmark, detrás de esos anuncios aparece un cambio en el mercado de tierras industriales. El relevamiento identificó más de 43.000 hectáreas con potencial para desarrollos logísticos e industriales, distribuidas en más de 4500 parcelas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hoy, la mayor disponibilidad de suelo se encuentra fuera de los polos tradicionales, donde la oferta comienza a reducirse

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su Centro Logístico en Zárate con una inversión de u$s 110 millones Gilardoni

Las empresas que ya eligieron estos polos

En junio, Mercado Libre inauguró un nuevo centro logístico de última milla en Don Torcuato, partido de Tigre, con una inversión de u$s 1,3 millones.

El depósito, desarrollado junto con Loginter, cuenta con 11.000 metros cuadrados, tiene capacidad para procesar hasta 60.000 paquetes diarios en períodos de alta demanda -equivalentes a 1,5 millones de envíos por mes- y abastece a localidades como Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro.

La apertura forma parte del plan de expansión que la compañía lleva adelante en la Argentina para reducir los tiempos de entrega y acompañar el crecimiento del comercio electrónico.

También avanza con un nuevo centro de almacenamiento sobre Camino del Buen Ayre, en Tres de Febrero, donde invertirá u$s 65 millones.

El predio tendrá 58.000 m2, podrá almacenar 570.000 productos de gran volumen y procesar 100.000 artículos por día. La obra, que se desarrolla junto al Grupo Posadas, generará 400 puestos de trabajo directos.

Ese mismo corredor también fue elegido por Coca-Cola FEMSA. En abril, la embotelladora inauguró el centro de distribución Nuevo Norte, ubicado dentro del Parque Logístico Camino del Buen Ayre, en Tres de Febrero.

La obra demandó u$s 51 millones y se incorporó al programa de inversiones por u$s 1400 millones que el sistema Coca-Cola ejecutará en la Argentina hasta 2028.

En el caso de Andreani, anunció en mayo la transformación integral de su planta de Pacheco, donde destinó u$s 30 millones para incorporar automatización, inteligencia artificial y nuevos sistemas de clasificación.

El hub ocupa 70.000 m2 y puede procesar hasta 26.000 paquetes por hora, lo que equivale a 520.000 envíos diarios. La compañía explicó que la inversión busca preparar la operación para absorber mayores volúmenes vinculados al crecimiento del e-commerce y de actividades como alimentos y bebidas, tecnología, salud, energía, industria y automotriz.

El fenómeno también alcanza a las automotrices. En mayo, Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su nuevo Centro Industrial Zárate, una inversión de u$s 110 millones que se convirtió en la primera fábrica automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años.

El complejo fue levantado sobre un predio de 20 hectáreas, cerca del puerto de Zárate y de la Ruta Nacional 9. Allí se producen los camiones Atego y Accelo y los chasis de buses OH y OF. La planta tiene capacidad para fabricar hasta 10.000 unidades por año, emplea a 500 trabajadores directos y fue diseñada para incorporar futuras líneas de producción a medida que aumente la demanda.

Andreani destinó u$s 30 millones para incorporar automatización, inteligencia artificial y nuevos sistemas de clasificación en su planta de Pacheco

En el sector construcción, Sinteplast avanza con una inversión de u$s 12 millones para construir una nueva planta en Ezeiza, sobre un terreno de tres hectáreas, donde producirá materiales cementicios y mezclas para la construcción.

La fábrica, cuya puesta en marcha está prevista para 2027, permitirá duplicar la capacidad de esa unidad de negocios. La compañía, que ya concentra buena parte de su operación industrial en ese municipio, explicó que la inversión forma parte de una estrategia de largo plazo para ampliar su producción, aun en un contexto desafiante para la actividad.

Dónde todavía queda tierra para crecer

El estudio de Newmark relevó más de 43.000 hectáreas con potencial para proyectos industriales y logísticos en el AMBA. Entre ellos se destacan:

-El corredor Norte concentra la mayor superficie disponible, con 21.438 hectáreas.

-El Oeste, con 8814 hectáreas

-El Sur, con 7182 hectáreas.

-Y el Sudeste, con 6388 hectáreas.

Pilar, Zárate, Campana, General Rodríguez, Luján, Ezeiza, Cañuelas y La Plata aparecen como los principales nodos industriales y logísticos identificados

El 54% de los terrenos relevados tiene uso industrial y logístico y se ubica sobre los principales ejes viales del AMBA.

Otro 44% corresponde a suelo rural con potencial para futuros desarrollos, El 2% restante tiene uso comercial.