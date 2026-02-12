La canadiense Saputo, una de las principales procesadoras lácteas del mundo, vendió el 80% de su negocio en el país a Grupo Gloria, un holding peruano alimenticio, tras una operación por u$s 630 millones. Saputo desembarcó en la Argentina en 2003 luego de haber adquirido Molfino Hermanos S.A. en el país -una de las procesadoras de leche más importante de la Argentina-, que comercializa las marcas La Paulina, Ricrem, Senda y Taluhet. Así, la compañía se desprenderá del 80% de su participación, pero conservará el 20%, porcentaje mediante el cual espera recibir ingresos netos por u$s 400 millones, según informó la empresa en un comunicado. Las partes esperan que la operación se concrete en el primer trimestre del año fiscal 2027. La transacción incluye las dos plantas de producción que tiene Molfino en el país (una en Córdoba y otra en Santa Fe), así como el traspaso de las marcas locales. Según datos de la compañía, el negocio en la Argentina le generó a la firma ganancias por alrededor de u$s 1200 millones, un 7% de su facturación global. “El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por optimizar nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”, dijo Carl Colizza, presidente y director ejecutivo de Saputo. Saputo es el principal fabricante de queso y procesadora de leche líquida y crema de Canadá, uno de los principales procesadores lácteos en Australia y, hasta este entonces, el principal procesador lácteo de la Argentina. Además, tiene una fuerte presencia en los Estados Unidos y el Reino Unido. Por su parte, Grupo Gloria es un conglomerado peruano y uno de los principales actores en la industria alimentaria de América latina. En la Argentina tiene presencia desde 2006 y cuenta con una planta en Esperanza, Santa Fe.