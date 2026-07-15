Nuevo AO29: qué ofrece el bono que lanzó el Gobierno y cómo invertir
El Ministerio de Economía abrió la primera licitación del Bonar 2029, un nuevo título en dólares que pagará intereses todos los meses y devolverá el capital al vencimiento. En el mercado esperan una demanda elevada tras el éxito de las colocaciones del AO28. Qué lo diferencia de los otros bonos de la familia y cómo invertir.
CNV flexibilizó parte de las restricciones para las sociedades de Bolsa, pero el sector sostiene que las limitaciones para operar cuando existe financiamiento complican al mercado. Algunas voces en la City se quejan de una desregulación a medias