A través de una licitación convocada por la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía lanzó el Bonar 2029, un bono en dólares estadounidenses con vencimiento el 31 de octubre de 2029 que se suma a una familia de títulos que despertó un fuerte interés entre los inversores.

La expectativa responde a la estructura del instrumento. Al igual que el AO27 y el AO28, el nuevo bono pagará intereses mensualmente y devolverá el capital íntegro al vencimiento, una combinación poco habitual en el mercado local.

Qué ofrece el nuevo AO29

El AO29 es un bono en dólares estadounidenses con una tasa nominal anual (TNA) del 6% y vencimiento el 31 de octubre de 2029. Al igual que sus predecesores, abonará los intereses mensualmente, mientras que el capital será devuelto íntegramente al finalizar la vida del bono.

El instrumento estará disponible para inversores minoristas, que podrán ingresar con un monto mínimo de u$s 1.000 . La emisión tendrá un cupo máximo de u$s 2.000 millones, que podrán colocarse en su totalidad durante la primera vuelta de la licitación. Si quedara un remanente sin adjudicar, el Gobierno realizará una segunda vuelta por hasta u$s 150 millones.

El precio definitivo del bono no fue fijado de antemano. Será determinado durante la licitación a partir de las ofertas que presenten los inversores.

Por qué el mercado espera una fuerte demanda

El lanzamiento del AO29 llega después del buen desempeño que tuvieron las emisiones del AO28, un antecedente que alimenta el optimismo de los analistas.

Desde Mills Capital destacaron que las reaperturas del AO28 registraron una demanda muy superior al cupo. Según explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de la firma, el bid-to-cover llegó a multiplicar por 17 veces la oferta, mientras que las tasas descendieron del 8,6% al 7,8% a medida que aumentó el apetito por los activos argentinos.

“En este contexto, el AO29, pese a extenderse un año más que el AO28, mantiene la misma estructura de pagos al 6% anual pagaderos mensualmente, lo que lo convierte en un instrumento atractivo para el inversor minorista”, explicó.

AO29 vs. AO27 y AO28: cuáles son las diferencias

El AO29 comparte la misma estructura que los bonos AO27 y AO28, pero existe una diferencia que resulta clave para los inversores: la fecha de vencimiento.

Mientras el AO27 vence durante la actual gestión presidencial, el AO28 y el nuevo AO29 lo harán después de las elecciones de 2027 y durante la próxima administración nacional.

Ese plazo adicional implica asumir un mayor riesgo político y financiero, razón por la cual el mercado suele exigir un rendimiento más elevado. De hecho, el AO28 ya rinde por encima del AO27, y los analistas esperan que el AO29 se ubique ligeramente por encima del AO28.

Al igual que sus antecesores, el nuevo bono devuelve el capital íntegro al vencimiento y distribuye intereses todos los meses.

Cómo invertir en el AO29

Los inversores podrán acceder al AO29 tanto durante las licitaciones del Tesoro como, posteriormente, a través del mercado secundario.

Para participar de la colocación inicial será necesario contar con una cuenta comitente en un banco o un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) habilitado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Dentro de la plataforma de inversiones habrá que ingresar a la sección de licitaciones y seleccionar el AO29 para cargar la orden correspondiente.

En el caso de las personas físicas que inviertan hasta u$s 50.000, la participación será a través del denominado tramo no competitivo, donde no es necesario definir un precio, ya que la adjudicación se realiza al valor que surge de las ofertas de los grandes inversores.

Las fechas clave de la licitación

La recepción de ofertas para la primera licitación del AO29 comenzará el 15 de julio a las 10:00 y finalizará a las 15:00. Ese mismo día, una vez concluida la colocación, el Ministerio de Economía dará a conocer el precio de corte y las condiciones finales de adjudicación.

El 16 de julio se realizará una segunda vuelta para colocar monto remanente al precio cerrado el miércoles.

Finalmente, la liquidación de las operaciones se efectuará el 17 de julio, momento en el que se acreditarán los bonos en las cuentas de los inversores y se debitarán los dólares correspondientes.