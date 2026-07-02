La venta de los activos de SanCor dio un paso más. Y ahora empezó a mostrar quiénes están dispuestos a competir por una de las operaciones más importantes del año dentro de la industria alimenticia.

Concluida la etapa de venta de pliegos, se conoció la nómina de las empresas que analizarán en detalle el estado de la cooperativa y evaluarán la presentación de ofertas por sus plantas industriales, marcas o incluso por el negocio completo.

En total fueron 10 los interesados que compraron la documentación del proceso judicial, según confirmó el gremio Atilra.

La lista reúne desde algunas de las principales empresas lácteas del país hasta grupos de inversión, empresarios vinculados al negocio de los alimentos e incluso SanCor Seguros, la compañía nacida dentro del mismo movimiento cooperativo que hoy opera como un grupo asegurador independiente.

Uno de los nombres de mayor peso es L3N S.A., la sociedad que Adecoagro creó en 2019 para adquirir, en su momento, marcas de la cooperativa como Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles, además de plantas industriales en Chivilcoy y Morteros (de hecho, el nombre de la sociedad hace referencia a Las Tres Niñas). El gigante agroindustrial, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene una espalda financiera que lo convierte en uno de los jugadores con mayor capacidad para afrontar una eventual adquisición de activos de SanCor.

También figura Milkaut S.A., controlada por el grupo francés Savencia, dueña de marcas como Santa Rosa y Adler que, en 2019, le compró a SanCor la marca Tholem por u$s 6 millones. La compañía opera una de las principales industrias lácteas del país desde Santa Fe, produce quesos, manteca, leche en polvo, además de mantener una importante actividad exportadora.

Punta del Agua es otra de las firmas que figura como interesada en la láctea. Es una empresa cordobesa con base en James Craik que en los últimos años aceleró su crecimiento en quesos y productos lácteos. La firma ya había sido mencionada entre los primeros grupos que seguían de cerca la situación de SanCor desde antes de la quiebra.

Otra empresa del sector es Elcor, fabricante de la marca La Tonadita. Con sede en Villa María, el interés de la compañía no es nuevo. Desde el año pasado participa de la operación de la planta de Devoto que SanCor tiene en Córdoba, hoy a la venta por u$s 7 millones. Allí, la empresa concentra la producción de manteca para su marca Tonadita bajo un esquema a fasón. Además, en junio, solicitó a la Justicia autorización para operar de manera transitoria activos de SanCor, en paralelo al proceso de quiebra de la láctea. La propuesta incluye la compra de stock y el uso de plantas, instalaciones y marcas de la cooperativa por 90 días .

Se trata de una empresa que viene creciendo en el sector. La compañía adquirió la marca Tonadita en 1998, un año después de su fundación. Además de la planta de 15.000 metros cuadrados (m2) que tiene en la provincia, desde hace tres años cuenta con una instalación productiva en Chile. En los últimos años fue ampliando sus instalaciones para aumentar la capacidad productiva y elaborar localmente productos que anteriormente importaba. Así, además de comercializar sus productos en las principales cadenas de supermercados, abastece a cadenas de hamburgueserías, cruceros y aerolíneas.

La empresa solicitó a la Justicia autorización para operar de manera transitoria activos de SanCor

La lista incluye además a Failar S.A., propietaria de la marca La Tarantela, especializada en quesos y radicada en la localidad santafesina de Centeno. En 2017, la empresa se hizo con la planta que SanCor tenía en esa localidad .

Entre los interesados también figura Jewell Especialidades S.A., perteneciente a Ceibos Group, un holding agroindustrial fundado en 2019 por el empresario argentino Ciro Echesortu. El grupo opera a través de tres unidades de negocio: Ceibos Agro, Ceibos Market y Ceibos Foods. En lo que respecta a Jewell, la empresa se dedica a la originación, procesamiento, y comercialización de legumbres y semillas .

Otros de los nombres son Finanzas y Gestión S.A., firma vinculada al negocio financiero; y Alimentos Fransro SRL, empresa alimenticia que también decidió analizar la documentación del proceso antes de definir una eventual oferta. Esta última quedó envuelta en 2024 en la investigación sobre presuntas irregularidades en licitaciones durante la gestión de Alberto Fernández.

Fidulac S.A. fue otra de las sociedades. La compañía del empresario rosarino Gustavo Scaglione ya había manifestado su interés por presentar una propuesta integral junto con inversores externos e incluso impugnó algunos aspectos del pliego aprobado por la Justicia. La firma no es un actor ajeno a la historia reciente de SanCor. Se constituyó en 2021 y fue una de las impulsoras del fideicomiso SanCor Capital, una iniciativa empresarial diseñada para el salvataje y reestructuración financiera de la cooperativa láctea.

La presencia de SanCor Seguros también despertó atención dentro del mercado. Aunque actualmente funciona como una empresa independiente de la cooperativa láctea, ambas nacieron en Sunchales y mantienen un vínculo histórico.

La compra de los pliegos no obliga a presentar una oferta. Sin embargo, constituye el primer filtro del proceso: sólo quienes adquirieron la documentación podrán acceder a la información detallada de los activos y competir por las seis plantas industriales y el paquete de marcas, valuados en conjunto en unos u$s 52,1 millones.