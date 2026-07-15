El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este jueves a las 14 con un grupo de contadores para dar seguimiento a los temas debatidos en la primera convocatoria, realizada a mediados de mayo, sobre la Ley de Inocencia Fiscal, el plan para captar los “dólares del colchón”.

Así lo confirmaron a El Cronista cuatro profesionales citados para el encuentro en el Palacio de Hacienda. Consultados por este medio, los asesores fiscales señalaron que el objetivo es “proseguir con los temas de la reunión pasada”.

La cita se dará a días de que venza el plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias (régimen general y régimen simplificado).

Cabe recordar que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la fecha hasta el lunes 27 de julio, inclusive, luego de que el Gobierno prometiera cambios en la Ley 27.799, principalmente en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), con el objetivo de que un mayor número de contribuyentes se adhiera, presente la Declaración Jurada Simplificada y pague el impuesto correspondiente al período fiscal 2025.

“Esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, dijo Caputo a comienzos de junio. De hecho, en los últimos días señaló: “No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”.

Según pudo saber El Cronista, a mediados de la próxima semana se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, donde se presentarán los detalles del proyecto que ingresará a la Cámara de Diputados para su debido tratamiento.

Sin embargo, los contadores aguardan novedades acerca de si habrá o no una nueva prórroga para presentar las declaraciones juradas de Ganancias que, en algunos casos, se encuentran “frenadas” a la espera de que se aprueben las modificaciones. O también si se implementan otras medidas, como un pago a cuenta o un plan de facilidades de pago.

Hay casi u$s 170.000 millones debajo de los colchones, según cifras del BCRA Fuente: Shutterstock Shutterstock

Y es que los contribuyentes que hoy no pueden acceder, dado que no cumplen los requisitos, podrían hacerlo si se aprueba la eliminación de los parámetros para ingresar al esquema simplificado: ingresos anuales de hasta $ 1.000 millones y patrimonio de hasta $ 10.000 millones.

A esto se suma que los “Grandes Contribuyentes Nacionales”, según trascendió en el anteproyecto de ley, también podrán adherirse, pero sin acceder a los beneficios del efecto liberatorio del pago (período fiscal base) y la presunción de exactitud (tapón fiscal).

Por las demoras en los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, el Consejo de Profesionales de las Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) solicitó a ARCA la postergación del plazo previsto para la presentación y el pago de las declaraciones juradas, requisitos necesarios para adherirse al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

“La solicitud se fundamenta en la expectativa generada por el proyecto de Ley 27.799 que propone ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y en la necesidad de contar con las disposiciones definitivas para brindar un adecuado asesoramiento profesional a los interesados”, señalaron.

En ese sentido, ninguno de los profesionales consultados aseguró que exista un temario para el encuentro en Economía. “Es una continuidad de la reunión anterior”, ratificaron.

Discrepancias

Además de los cambios vinculados a los requisitos para acceder al régimen simplificado, otro de los aspectos que se plantearon en la primera reunión fue el de la flexibilización de las discrepancias significativas.

Según el anteproyecto, las modificaciones permitirían que ya no se calculen sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado , con un piso mínimo por debajo del cual la diferencia no se considera relevante.

Es decir, aunque la diferencia supere el 15% del impuesto determinado, si fuera inferior a $ 5.000.000 (artículo 1° del Régimen Penal Tributario), el contribuyente no perdería los beneficios del esquema simplificado.

Se trata de un cambio fundamental a la hora de definir las inconsistencias que ameritan la exclusión del régimen, dado que en la actualidad eso podría ocurrir si ARCA detecta una diferencia mayor al 15% entre el impuesto pagado y lo que correspondía, o si se superan los $ 100 millones (evasión simple) .

Ventana para exteriorizar fondos

Otro detalle clave del proyecto es la ventana que define para “sacar los dólares del colchón”: los contribuyentes podrán ingresar esos fondos al sistema formal hasta el 31 de diciembre de 2027, sin que ello derive en una prueba en su contra.

En definitiva, no es menor que Caputo se reúna nuevamente con los contadores. En reiteradas ocasiones, el ministro dijo que la Ley de Inocencia Fiscal es muy importante no solo porque esos ahorros contribuirían a reactivar el consumo , sino también porque permitirían que el mercado de capitales doméstico se robustezca.

Y hay un dato que no pasa desapercibido: los números oficiales que maneja el Banco Central (BCRA), según dijo Caputo, indican que hay casi u$s 170.000 millones debajo de los colchones.