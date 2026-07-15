El puesto está relacionado al sector farmacéutico, por lo que se requiere de experiencia previa. (Foto: Pixabay).

Laboratorios Richmond suma una nueva unidad de negocios. La compañía presidida por el empresario Marcelo Figueiras cerró un acuerdo con la estadounidense OraSure Technologies para introducir en la Argentina uno de sus productos. De esta manera, la empresa local ingresa a un segmento en el que hasta ahora no tenía presencia.

El primer resultado concreto de ese acuerdo ya obtuvo luz verde. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó a Richmond a comercializar en el país una autoprueba para la detección de anticuerpos contra el VIH desarrollada por la firma norteamericana.

Más allá del lanzamiento del test, el acuerdo implica un cambio estratégico para el laboratorio argentino.

Hasta ahora, Richmond concentraba su actividad en la producción y comercialización de medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos. Con esta alianza, ingresa al segmento de los dispositivos médicos de autodiagnóstico, un mercado complementario al de los fármacos.

“La operación reviste especial relevancia estratégica para Richmond, en tanto representa la apertura de un nuevo canal de negocios en el segmento de productos médicos de autodiagnóstico, complementario de su actividad farmacéutica tradicional”, sostuvo la empresa en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El laboratorio también destacó que la alianza “consolida el posicionamiento de Richmond como socio regional de referencia para la distribución de productos de salud de clase mundial” y refleja “la confianza de contrapartes internacionales de primer nivel en sus capacidades técnicas, regulatorias y comerciales”.

La contraparte del acuerdo es OraSure Technologies, una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de dispositivos de diagnóstico rápido y sistemas para la recolección de muestras biológicas.

Con sede en Bethlehem, Pennsylvania, la compañía cotiza en el Nasdaq y comercializa productos en diversos mercados internacionales.

El producto que llegará a la Argentina, OraQuick HIV Self-Test, fue el primer autotest para VIH aprobado para venta libre por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su distribución internacional.

La empresa también anunció este año su lanzamiento en Canadá, donde se convirtió en el primer autotest oral para VIH autorizado en ese país.

En paralelo, la firma argentina sigue profundizando la regionalización de su operación, con el objetivo de consolidar su estrategia y aumentar la posición de comercio exterior. Actualmente, cuenta con 9 compañías que integran su grupo con presencia en la Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, México, Perú e Italia. Asimismo, mantiene presencia en 28 países a través de diversos socios estratégicos en América latina, Europa, África, Asia y Medio Oriente.

La ganancia neta del primer trimestre de 2026 de Richmond (con cierre al 31 de marzo) alcanzó los $ 23.252 millones , frente a los $ 2756 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Según comentó la empresa, las cifras se explican “principalmente por el dispar comportamiento de las variables económicas relacionadas con la inflación y una apreciación de peso frente al dólar”.

Durante el periodo, el volumen de ventas de productos terminados del laboratorio fue de 410.223 en el mercado local, mientras que en el mercado externo fue de 141.945.