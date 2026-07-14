Flybondi no vuela hace 12 días pero sigue vendiendo pasajes: por qué hoy puede ser el día “D”

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines traerá por primera vez a la Argentina el avión de mayor capacidad de su flota. El equipo comenzará a operar en noviembre y será utilizado en uno de los vuelos diarios que la compañía ofrece entre Atlanta y Buenos Aires durante la temporada alta.

La incorporación estará vigente entre el 11 y el 30 de noviembre y marcará el debut del Airbus A350-900 en la operación local de la empresa. Hasta ahora, esa frecuencia era cubierta con otro modelo de menor capacidad.

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Según confirmó la empresa a El Cronista, la incorporación estará limitada, por el momento, a esas tres semanas y no responde a una decisión específica. Sin embargo, destacaron que esperan volver a ofrecer este servicio en el futuro.

La ruta entre Buenos Aires y Atlanta anota entre 150.000 y 200.000 pasajeros por año. Según viajeros frecuentes, el vuelo de Delta a esa localidad s uele tener altos niveles de ocupación.

El avión más moderno

El Airbus A350-900 puede transportar hasta 306 pasajeros y es uno de los aviones más nuevos que Delta incorporó para sus vuelos de larga distancia. La cabina está dividida entre clase ejecutiva, una categoría premium y dos opciones de clase económica.

Además, el avión ofrece una mayor capacidad para transportar carga en bodega. Esto permite a las aerolíneas trasladar un mayor volumen de mercadería en los mismos vuelos en los que transportan pasajeros.

Según Airbus, el A350 consume alrededor de un 25% menos de combustible que aviones de tamaño similar de generaciones anteriores, gracias al uso de materiales compuestos más livianos y mejoras en el diseño de la aeronave.

El regreso al país

La compañía aérea dejó de volar a la Argentina a fines de 2002. La decisión llegó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que golpearon a la industria aerocomercial mundial, y de la crisis económica que atravesaba el país.

Dos años después retomó la ruta entre Atlanta y Buenos Aires con una inversión de u$s 80 millones y un vuelo diario.

La operación volvió a interrumpirse en 2020 por la pandemia de Covid-19. Con la reapertura de las fronteras internacionales, la compañía reanudó sus vuelos y comenzó a ampliar su oferta.

Actualmente opera una frecuencia diaria durante todo el año, a la que suma un segundo vuelo estacional en los meses de mayor demanda y otra conexión entre Nueva York (JFK) y Ezeiza.

Parte de esa expansión estuvo acompañada por la alianza comercial con LATAM, que le permite ofrecer conexiones desde distintas ciudades del interior argentino hacia Estados Unidos a través de Santiago, Lima y Atlanta.