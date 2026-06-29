La puja por los activos de SanCor sumó un nuevo capítulo. A poco más de un mes de la primera reunión entre potenciales compradores y la Justicia, varias de las principales empresas de la industria láctea avanzaron con la compra de los pliegos licitatorios, el paso previo para presentar ofertas por la cooperativa quebrada.

La novedad fue comunicada por el Comité Provisorio de Control, en el marco del proceso de quiebra. Según informó, entre quienes adquirieron los pliegos figuran Adecoagro, Savencia, Punta del Agua, Elcor y SanCor Seguros. De acuerdo con esa entidad, las empresas analizan presentar propuestas que contemplen la adquisición de la totalidad de SanCor (el conjunto de las plantas industriales y las marcas).

El pronunciamiento también representa un respaldo al proceso de quiebra que lleva adelante el juez Marcelo Gelcich, cuya actuación fue cuestionada en las últimas semanas mediante distintas presentaciones. En ese contexto, el Comité Provisorio de Control salió a respaldar la actuación del juzgado tras alegar que mantuvo un criterio adecuado para maximizar el recupero de los acreedores y favorecer la continuidad de la actividad . El organismo también afirmó que la actuación de Gelcich y de su antecesor “no ha merecido objeciones” por parte de ese cuerpo.

El interés de las firmas por SanCor no es nuevo. Entre 2018 y 2019, Adecoagro se quedó con marcas de la cooperativa como Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles, además de plantas industriales en Chivilcoy y Morteros. Algo similar sucedió con la francesa Savencia, dueña de marcas como Milkaut, Santa Rosa y Adler que, en 2019, le compró a SanCor la marca Tholem por u$s 6 millones.

Por su parte Elcor, la dueña de la marca Tonadita, ya mantenía acuerdos de producción y distribución con la cooperativa y desde 2025 participa de la operación de la planta de Devoto, una de las unidades incluidas en la licitación judicial. Hace apenas 10 días, solicitó a la Justicia autorización para operar de manera transitoria activos de SanCor. La propuesta incluye la compra de stock y el uso de plantas, instalaciones y marcas de la cooperativa por 90 días.

En lo que respecta a La Tarantela, la productora de quesos frescos se hizo con la planta que SanCor tenía en la localidad de Centeno, en 2017.

Jury de enjuiciamiento

La compra de los pliegos se produjo mientras el proceso de venta de SanCor enfrenta distintos frentes judiciales que apuntan contra Gelcich.

Por un lado, un grupo de más de 1000 acreedores representados por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo promovió ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado. La presentación cuestiona, entre otros aspectos, la valuación de los activos, el diseño del proceso de venta, el tratamiento de determinados bienes de la cooperativa y solicita suspender la licitación mediante una medida cautelar.

“De lo contrario entendemos que el daño patrimonial que se le hace a la fallida y en consecuencia a todos los acreedores serían irreversibles e irreparables”, apuntaron.

En paralelo, el empresario rosarino Gustavo Scaglione, a través de Fidulac S.A. -firma que reclama créditos en la quiebra y, al mismo tiempo, analiza participar del proceso de compra- presentó un recurso para dejar sin efecto la resolución que aprobó el pliego licitatorio.

El planteo sostiene que la venta debería privilegiar la continuidad de SanCor como una unidad económica y cuestiona la posibilidad de comercializar por separado las plantas industriales y las marcas, al considerar que ello podría reducir el valor de los activos y perjudicar a los acreedores.

Según fuentes con conocimiento del caso, en el contexto actual de la cooperativa, el principal activo no son las plantas industriales sino las marcas. “Los ‘fierros’ valen poco y nada. Lo que vale es la marca SanCor. Produciendo exactamente lo mismo, pero con esa marca, una empresa puede capturar entre un 10% y un 15% más de valor por producto”, sostuvieron.

La firma no es un actor ajeno a la historia reciente de SanCor. Se constituyó en 2021 y fue una de las impulsoras del fideicomiso SanCor Capital, una iniciativa empresarial diseñada para el salvataje y reestructuración financiera de la cooperativa láctea.

En esa oportunidad, con una inyección de u$s 60 millones, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; José Urtubey, hermano del exgobernador de Salta y exaccionista de Celulosa Argentina; Jorge Estévez, Scaglione y Leandro Salvatierra pretendían hacerse cargo de la administración de SanCor, pero finalmente dieron un paso al costado.

Base: u$s 52,1 millones

El pliego licitatorio aprobado por Gelcich fijó una base de u$s 52,1 millones para la totalidad de los activos de SanCor. La valuación contempla las seis plantas industriales de la cooperativa, tasadas en u$s 27,4 millones, y el paquete de marcas y otros activos intangibles, valuado en u$s 24,7 millones.

El restante reúne las marcas de la compañía, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tholem y Quesabores

El esquema de venta quedó dividido en siete lotes: seis corresponden a las plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba y el restante reúne las marcas de la compañía, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tholem y Quesabores. Además, los interesados también pueden presentar propuestas por activos individuales o por combinaciones de plantas.

Para participar de la licitación, las empresas deben adquirir un pliego con un costo de u$s 10.000 y constituir una garantía equivalente al 10% del monto ofertado. La evaluación no se limita al precio ofrecido, sino que también considerará los antecedentes de los oferentes y los planes de continuidad operativa y laboral.