La Justicia habilitó la apelación presentada por Fidulac S.A., la sociedad presidida por Gustavo Scaglione, y le otorgó efecto suspensivo. Esto significa que quedó suspendida la resolución que había aprobado el pliego y el cronograma de licitación para la venta de los activos de SanCor. En consecuencia, el proceso de venta no podrá avanzar hasta que la Cámara resuelva la impugnación.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que hizo lugar al recurso de queja presentado por Fidulac.

“Por lo expresado, entendiendo que se trata de un resolución que debe ser objeto de revisión –sin que ello implique ninguna postura respecto al fondo de los planteos-, se impone hacer lugar al recurso directo examinado y -en consecuencia conceder el recurso de apelación y nulidad subsidiariamente interpuesto, en relación y con efecto suspensivo" , establece el escrito.

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