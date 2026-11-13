El primer tren eléctrico de la ruta Ciudad de México-Pachuca llegó desde China a la terminal ferroviaria de Pantaco.

México recibió el primero de los 15 trenes 100% eléctricos que operarán en la nueva ruta ferroviaria Ciudad de México-Pachuca. Las unidades, fabricadas en China, tendrán capacidad para transportar hasta 893 pasajeros y alcanzarán velocidades de 130 kilómetros por hora.

El tren llegó a la terminal ferroviaria de Pantaco, al norte de la capital mexicana, y forma parte del proyecto de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros impulsado por el Gobierno federal.

Las unidades tendrán 102 metros de longitud y capacidad para transportar hasta 893 pasajeros en cada recorrido. Gobierno de México

“Desde China llega a México la primera de las unidades que recorrerán la ruta Ciudad de México-Pachuca”, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Así son los trenes eléctricos México-Pachuca

Las unidades fueron diseñadas para ofrecer un servicio moderno, cómodo y sustentable. Cada tren tendrá una longitud de 102 metros y podrá trasladar a cientos de personas en un mismo recorrido. Entre sus principales características destacan:

Propulsión: 100% eléctrica.

Velocidad máxima: hasta 130 kilómetros por hora.

Capacidad: 893 pasajeros por unidad.

Longitud: 102 metros.

Equipamiento: asientos prioritarios, espacios para equipaje y bicicletas.

Seguridad: sistema de videovigilancia.

La dependencia destacó que el objetivo es acercar a miles de personas a sus destinos y conectar comunidades mediante un transporte moderno.

Trenes en México: características. Gobierno de México

¿Cuánto tardará el tren de Ciudad de México a Pachuca?

La nueva ruta tendrá un recorrido de 58 kilómetros entre la estación Buenavista, en Ciudad de México, y Pachuca, Hidalgo.

¡Es tiempo de trenes! 🚆

El primero de los trenes que recorrerán la ruta Ciudad de México-Pachuca arribó en días recientes a la terminal ferroviaria de Pantaco, ubicada al norte de la capital.

Esta ruta atenderá una demanda diaria de más de 100 mil pasajeros y recorrerá en una… pic.twitter.com/IUaNdkqY9J — SICT México (@SICTmx) November 12, 2026

De acuerdo con la información oficial, el trayecto se realizará en aproximadamente una hora y 15 minutos.

El proyecto contempla 15 trenes y busca atender una demanda diaria superior a los 100 mil pasajeros. “Esto apenas comienza. En total, 15 trenes formarán parte de esta nueva ruta que también genera empleos y contribuirá al desarrollo regional”, señaló el Gobierno federal.