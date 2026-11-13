México recibió el primero de los 15 trenes 100% eléctricos que operarán en la nueva ruta ferroviaria Ciudad de México-Pachuca. Las unidades, fabricadas en China, tendrán capacidad para transportar hasta 893 pasajeros y alcanzarán velocidades de 130 kilómetros por hora.
El tren llegó a la terminal ferroviaria de Pantaco, al norte de la capital mexicana, y forma parte del proyecto de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros impulsado por el Gobierno federal.
“Desde China llega a México la primera de las unidades que recorrerán la ruta Ciudad de México-Pachuca”, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Así son los trenes eléctricos México-Pachuca
Las unidades fueron diseñadas para ofrecer un servicio moderno, cómodo y sustentable. Cada tren tendrá una longitud de 102 metros y podrá trasladar a cientos de personas en un mismo recorrido. Entre sus principales características destacan:
- Propulsión: 100% eléctrica.
- Velocidad máxima: hasta 130 kilómetros por hora.
- Capacidad: 893 pasajeros por unidad.
- Longitud: 102 metros.
- Equipamiento: asientos prioritarios, espacios para equipaje y bicicletas.
- Seguridad: sistema de videovigilancia.
La dependencia destacó que el objetivo es acercar a miles de personas a sus destinos y conectar comunidades mediante un transporte moderno.
¿Cuánto tardará el tren de Ciudad de México a Pachuca?
La nueva ruta tendrá un recorrido de 58 kilómetros entre la estación Buenavista, en Ciudad de México, y Pachuca, Hidalgo.
De acuerdo con la información oficial, el trayecto se realizará en aproximadamente una hora y 15 minutos.
El proyecto contempla 15 trenes y busca atender una demanda diaria superior a los 100 mil pasajeros. “Esto apenas comienza. En total, 15 trenes formarán parte de esta nueva ruta que también genera empleos y contribuirá al desarrollo regional”, señaló el Gobierno federal.