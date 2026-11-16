La Ley de Vivienda de la Ciudad de México impide rentar inmuebles de interés popular o social bajo esquemas de estancia turística eventual.

El Gobierno de Ciudad de México, por medio de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México prohíbe rentar inmuebles de interés popular, social o en arrendamiento para fines turísticos eventuales, como estancias de este tipo.

Estas medidas contempladas en la ley sobre las viviendas de los programas habitacionales, buscan proteger la certeza jurídica y el destino de la propiedad, impidiendo que estas viviendas adopten modelos de uso ajenos.

Por ley, en CDMX, está prohibido que los dueños de las casas que fueron adquiridas con programas sociales tengan un uso en el sector hotelero o que sean puestas en alquiler como en plataformas de alquiler temporal como Airbnb, Booking, Vbro o Cozycozy.

El Artículo 36 Bis busca dotar de certeza jurídica la ocupación de los inmuebles, prohibiendo usos ajenos a los objetivos sociales de cada programa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El artículo 36 bis prohíbe poner la casa como alquiler temporal

El Artículo 36 Bis establece expresamente que los inmuebles de interés popular, social y en arrendamiento no se destinarán a estancias turísticas eventuales.

Esta medida protege los programas de vivienda de usos comerciales distintos, garantizando que cumplan estrictamente con los objetivos sociales y habitacionales previstos.

“Se establecerá expresamente que no podrán ser destinados para fines diversos al objetivo del programa; entre otros, no podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual previstos en la Ley de Turismo de la Ciudad de México”. dice el artículo 36 bis de la Ley.

Quienes ocasionen alteraciones dolosas a la estructura de las viviendas en arrendamiento deberán cubrir el pago correspondiente por daños y perjuicios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sanciones aplicables a los beneficiarios

El Artículo 116 determina que los beneficiarios que incumplan las disposiciones de los programas de arrendamiento enfrentarán la rescisión inmediata del contrato. Sanciones que señala la ley.

Recisión del contrato de vivienda en arrendamiento;

El pago de daños y perjuicios, en caso de ocasionar alteraciones dolosas, que afecten la estructurade la vivienda en arrendamiento; y

Suspensión de los beneficios que haya recibido, derivados del programa en comento

Además, contempla el pago de daños por alteraciones dolosas y la suspensión total de los beneficios económicos o sociales otorgados previamente por el programa.