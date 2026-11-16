Antes de iniciar el trámite de la licencia de conducir permanente es necesario corroborar que no cuentas con adeudos pendientes

En la Ciudad de México (CDMX), el plazo para hacer el trámite de la licencia de conducir permanente está próximo a vencer. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) estableció que el 31 de diciembre de 2026 será la fecha límite para solicitar este documento, cuyo costo es de 1,500 pesos.

El trámite se encuentra disponible tanto para conductores que ya cuentan con una licencia Tipo A como para quienes buscan obtenerla por primera vez . En ambos casos, el procedimiento comienza a través de internet, aunque existen diferencias en los requisitos y pasos que deben cumplir los solicitantes.

El procedimiento de la licencia permanente depende de los antecedentes del solicitante. Shutterstock

¿Cuándo es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX?

La SEMOVI confirmó que el programa de expedición de licencias permanentes estará vigente únicamente hasta el último día de 2026. Por lo tanto, quienes estén interesados en obtener este documento tendrán hasta el 31 de diciembre para completar la solicitud.

Es importante considerar que el procedimiento varía dependiendo de si la persona ya cuenta con una licencia Tipo A de la Ciudad de México o si nunca tuvo una. Esta diferencia determina los pasos que deberán seguirse antes de recibir el documento.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en CDMX presencial?

Para facilitar el acceso al trámite, la Secretaría de Movilidad habilitó distintos puntos de atención, entre ellos módulos fijos, unidades móviles y oficinas distribuidas en varias alcaldías de la capital.

Algunas de las principales ubicaciones son:

Módulo Central Insurgentes: avenida Insurgentes Sur 263, planta baja, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo División del Norte: avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J24, primer piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Módulo de Agencias y Licencias: avenida Insurgentes Sur 263, primer piso, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

También hay puntos de atención en las alcaldías:

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Los horarios pueden variar de acuerdo con cada módulo.

Las personas que cuentan con una cita previa tienen prioridad, aunque también se contempla la atención de quienes acuden sin reservación, sujetos a la disponibilidad del servicio.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en CDMX?

Quienes ya tienen una licencia Tipo A expedida por la SEMOVI pueden realizar la solicitud directamente en el sitio web oficial de la licencia permanente.

Para ello, deberán ingresar con su cuenta Llave CDMX, proporcionar los datos del documento vigente o anterior, completar la validación de información y generar el pago correspondiente de 1,500 pesos.

En caso contrario, deberán cumplir con un paso adicional: presentar y aprobar un examen teórico de conducción. Para realizar este procedimiento, tendrán que seguir estas indicaciones:

Ingresar al sitio oficial con su cuenta Llave CDMX. Consultar la guía de estudio disponible en la plataforma y presentar el examen teórico de conducción. Una vez aprobada la evaluación, descargar la constancia que acredita que se superó la prueba. Generar la línea de captura y realizar el pago de 1,500 pesos por el trámite. Esperar a que el pago se refleje en el sistema para poder solicitar una cita. Ingresar a la plataforma de la SEMOVI, seleccionar el módulo de atención y elegir la fecha y el horario disponibles.

Por último, el día de la cita será necesario presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio, la constancia de aprobación del examen y el comprobante original de pago.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones establecidas podrán solicitar la licencia de conducir permanente antes de que concluya el plazo fijado por las autoridades capitalinas.