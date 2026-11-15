La resolución fue emitida por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 826/2025, en sesión del 2 de julio de 2025.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exclusión de los padres del trabajador fallecido del derecho a recibir una pensión por muerte cuando existen otros beneficiarios, como el cónyuge o los hijos.

El criterio establece que la dependencia económica del asegurado es suficiente para reconocer el derecho a la prestación, incluso cuando concurre con otros familiares.

La resolución fue emitida por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 826/2025, en sesión del 2 de julio de 2025. El asunto fue aprobado por unanimidad de votos , con ponencia del entonces ministro Alberto Pérez Dayán.

¿Por qué la SCJN consideró inconstitucional esta exclusión?

La Sala determinó que impedir que los padres reciban una pensión por muerte cuando existen otros beneficiarios constituye una medida discriminatoria , porque no considera que los ascendientes también pueden depender económicamente del trabajador fallecido.

En su análisis, la Corte destacó que esta situación puede afectar especialmente a personas adultas mayores o con discapacidad, quienes pueden depender de los ingresos de sus hijos para su sostenimiento.

Además, señaló que actualmente existen distintas formas de organización familiar, por lo que el derecho a la pensión debe reconocer esta diversidad.

El asunto fue aprobado por unanimidad de votos, con ponencia del entonces ministro Alberto Pérez Dayán. SCJN

¿Qué establece el criterio sobre los padres de trabajadores fallecidos?

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la dependencia económica es suficiente para reconocer el derecho de los padres a recibir una pensión por muerte en concurrencia con otros familiares beneficiarios.

El criterio contempla que:

Los padres pueden recibir una pensión por muerte: cuando dependían económicamente del trabajador fallecido.

El derecho puede concurrir con otros beneficiarios: como el cónyuge o los hijos del asegurado.

La exclusión fue considerada discriminatoria: porque no reconoce la dependencia económica de los ascendientes.

La protección también considera a adultos mayores y personas con discapacidad: que pueden encontrarse en una situación de dependencia económica.

La Segunda Sala resolvió el amparo directo en revisión 826/2025 y determinó la inconstitucionalidad de la exclusión prevista en el Régimen de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).