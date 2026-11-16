Mia Shay St Hilaire, de 12 años, falleció tras sufrir una grave anafilaxia por consumir una malteada contaminada con avellanas.

Una niña de 12 años, Mia Shay St Hilaire, murió después de beber una malteada de Twix en la cafetería de Londres Pop Inn Cafe, en agosto de 2023. La menor era alérgica a los frutos secos y sufrió una reacción grave luego de consumir parte de la bebida.

Más de tres años después, una investigación forense en el sur de Londres determinó que la preparación estaba contaminada con restos de avellana de otra malteada elaborada previamente en la misma licuadora, que no había sido lavada, según las conclusiones difundidas el 8 de octubre de 2026.

¿Qué ocurrió después de que la niña bebió la malteada?

Mia había acudido al Pop Inn Cafe, ubicado en Southwark Park Road, en Bermondsey, al sureste de Londres, junto con su tía y su hermana.

La menor pidió una malteada de Twix, pero la bebida contenía restos de avellana de una preparación anterior. Después de consumirla, sufrió una reacción alérgica grave, conocida como anafilaxia, y se desplomó en la casa de su tía.

Fue trasladada al Evelina London Children’s Hospital, donde recibió atención médica de emergencia e ingresó a cuidados intensivos. Sin embargo, murió a consecuencia de la reacción alérgica.

La reconstrucción de los hechos fue difundida por la BBC el 8 de octubre de 2026, después de que concluyera la investigación forense sobre su fallecimiento.

Una investigación demostró que la licuadora no se lavó tras preparar otra bebida, causando contaminación cruzada con alérgenos. Magnific

¿Por qué la licuadora fue clave para descubrir la causa de muerte?

La investigación determinó que el problema estuvo en la contaminación cruzada durante la preparación de la bebida. Antes de elaborar la malteada de Mia, el empleado había utilizado la misma licuadora para preparar otra de Kinder Bueno, que contiene avellanas . El recipiente no fue lavado correctamente y conservó residuos del fruto seco.

Las cámaras de seguridad del establecimiento permitieron comprobar que el operador de la cafetería, Baris Yucel, no limpió la licuadora antes de preparar el pedido de la menor.

De esta manera, la forense asistente Briony Ballard concluyó que Mia había consumido una bebida contaminada con restos de avellana y que posteriormente desarrolló una anafilaxia de rápida progresión.

Esta reacción ocurre cuando el sistema inmunitario responde de manera grave a un alérgeno y puede poner en peligro la vida si no se recibe atención médica inmediata.

¿Qué sanción recibió el responsable de la cafetería?

El caso también tuvo consecuencias judiciales. El 24 de enero de 2025, Baris Yucel se declaró culpable de seis infracciones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Según informó oficialmente el Ayuntamiento de Southwark, las faltas incluyeron:

No proporcionar información sobre alérgenos de manera visible para los consumidores

No controlar la contaminación por alérgenos durante la preparación de alimentos y bebidas

Servir un producto que contenía un ingrediente alergénico que no debía estar presente.

Por estos incumplimientos, recibió una multa de 18,000 libras esterlinas y una orden de realizar 100 horas de trabajo comunitario. A su vez, la investigación del Ayuntamiento identificó deficiencias en los procedimientos de seguridad alimentaria del establecimiento.

La familia de Mia reclama por cambios en los controles de seguridad de cafeterías

Tras conocerse las conclusiones de la investigación forense, los padres de la niña, Adrian St Hilaire y Chanel Spence, reclamaron cambios en los controles de seguridad de restaurantes y cafeterías.

Su propuesta es implementar una calificación específica y visible que permita conocer cómo manejan los establecimientos las alergias alimentarias y qué medidas aplican para evitar la contaminación cruzada .

Según explicaron, las calificaciones tradicionales de higiene de los restaurantes no informan si un negocio cuenta con protocolos adecuados para proteger a las personas alérgicas.

La familia espera que el caso permita mejorar la prevención y evitar que otras personas atraviesen una situación similar.