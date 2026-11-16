Hace unos días entrevisté a Ryan Lufkin, un viejo conocido en el terreno corporativo yen la economía de la educación. Ryan es el Vicepresidente de Estrategia de Aprendizaje Global en Instructure, los creadores de Canvas, el ecosistema digital por el que pasan más de 19 millones de estudiantes en todo el mundo.

Hablar de negocios y tecnología con alguien que opera desde ese terreno es un ejercicio refrescante porque te saca de inmediato del ruido publicitario. Lo que Ryan me dejó ver en sus respuestas no es solo cómo cambia el aula, sino cómo se está reconfigurando por completo el modelo de ingresos de una industria multimillonaria.

Estamos presenciando el nacimiento de una falla de mercado fascinante. Por un lado, el 90% de los universitarios ya utiliza inteligencia artificial generativa de forma cotidiana en su aprendizaje. Pero, por el otro, el primer informe EdTech Top 40 de Instructure reveló que ni una sola herramienta dedicada formalmente a la IA figuraba entre las 100 integraciones más usadas a nivel institucional. Más grave aún: el 41% de los profesores admite que jamás ha recibido capacitación oficial para usar esta tecnología.

¿Qué nos dice esto en clave de negocios? Que las escuelas están cayendo en la vieja trampa de la compra de infraestructura: gastan presupuestos abultados aprobados por sus consejos directivos en licencias, pantallas táctiles o servidores para colgarse el cartel de “innovadoras”, mientras descuidan la aceleración de su activo operativo principal: el cuerpo docente. Es el equivalente a comprar una flota de aviones supersónicos y dejar que los pilotos los operen adivinando los botones.

Ahí es donde se abre la mayor oportunidad comercial de la década. La verdadera revolución de la EdTech no es venderle software a una universidad para que reemplace al profesor, sino liberar la carga administrativa mediante agentes inteligentes —como IgniteAI Agent o los modelos predictivos que ya se prueban en países como Chile o México— para devolverle al maestro su rol de mentor.

Como lo resumió Ryan: “La tecnología puede asumir una mayor parte de la carga, de modo que los profesores y alumnos puedan centrarse en la conexión y el apoyo”. En la economía del conocimiento, el factor diferenciador que sostiene la colegiatura alta de una institución de prestigio no es el acceso a la información (un commodity gratuito en internet), sino ese acompañamiento humano de alto valor.

En la economía del conocimiento, el factor diferenciador que sostiene la colegiatura alta de una institución de prestigio no es el acceso a la información (que hoy es un commodity gratuito en internet), sino el acompañamiento humano de alto valor y la personalización.

El modelo de negocio tradicional de la educación superior —basado en atraer a un joven, cobrarle una colegiatura durante cuatro o cinco años y despedirlo con un título en papel— está oficialmente agotado. El mercado actual exige itinerarios flexibles, credenciales acumulables y programas de upskilling y reskilling corporativo. La educación ya no es un producto de consumo único; se ha convertido en un modelo de suscripción de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral (lifelong learning).

Ryan me lo dejó claro: la métrica que hoy deben mirar los rectores y los directores financieros ya no es solo la matrícula inicial, sino la validez de los “pasaportes de competencias” en el mercado laboral y la capacidad de la institución para que ese profesional regrese a sus aulas digitales cada dos o tres años.

Latinoamérica, en ese sentido, es un terreno fértil de crecimiento masivo, según proyecciones del IMARC Group, el mercado de EdTech en la región alcanzó un valor de 18,300 millones de dólares y proyecta rozar los 51,300 millones para 2034. Como señala Lufkin, el profesorado latinoamericano muestra una disposición y apertura al uso de la IA significativamente mayor que la media mundial.

Las instituciones que entiendan que la inversión estratégica no consiste en colgar un iPad en el aula, sino en capacitar a sus docentes y construir itinerarios formativos continuos junto al sector empresarial, serán las que se queden con la tajada principal del negocio educativo.

Ryan lo sintetiza así: “A medida que evolucionamos hacia un modelo de aprendizaje que va más allá de los títulos básicos, la clave está en cómo los alumnos demuestran su dominio y si pueden disponer de un pasaporte de competencias reconocido por el mercado laboral”. En este sentido, la métrica que hoy deben mirar los rectores ya no es solo la matrícula inicial, sino la recurrencia de ese profesional volviendo a sus aulas digitales cada dos o tres años.

La lección corporativa que me dejó la entrevista fue que, en el nuevo mercado de la educación, los ganadores no serán quienes tengan el software más caro, sino las instituciones y empresas que entiendan la IA como un motor para escalar el valor de la rentabilidad. Al final del día, la innovación más lucrativa seguirá siendo enseñar a las personas a adaptarse en un mundo que no deja de cambiar.