Comprar un producto y pagarlo durante varios meses puede hacer que el desembolso inicial sea menor, pero no modifica una cuestión básica: las mensualidades deberán incorporarse al presupuesto hasta terminar de pagar. Por eso, antes de elegir una alternativa a plazos conviene mirar más allá del monto que aparecerá cada mes.

Una referencia para tomar esa decisión es la capacidad de pago. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte que acumular compras a meses sin intereses puede comprometer las finanzas a futuro y recomienda analizar si las mensualidades podrán cubrirse sin riesgo de incumplimiento.

Dentro de las alternativas de pago disponibles en México, PayPal ofrece Meses Sin Intereses (MSI) y Pagos Diferidos. De acuerdo con la información disponible, los MSI permiten realizar compras en cuotas fijas sin intereses en operaciones elegibles, mientras que Pagos Diferidos ofrece a usuarios elegibles la posibilidad de distribuir el pago en distintos plazos. Son opciones diferentes y sus condiciones deben revisarse por separado.

La expansión de estas modalidades coincide con un mercado en el que el crédito tiene presencia entre los consumidores. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, realizada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyos resultados fueron publicados en 2025, analiza, entre otros temas, la tenencia de productos financieros, el uso de tarjetas, medios de pago, canales digitales y las competencias económico-financieras de la población.

Foto: PayPal. PayPal

Qué revisar antes de comprar a meses

El primer punto es el costo total y las condiciones de la alternativa elegida. Una mensualidad pequeña puede resultar atractiva de manera aislada, pero debe evaluarse junto con otras obligaciones que ya forman parte del presupuesto.

También importa cuánto tiempo se seguirá pagando el producto. La CONDUSEF advierte que, aunque los pagos pequeños pueden parecer manejables, acumular varias compras bajo un esquema de meses sin intereses puede representar una cantidad elevada y llevar al sobreendeudamiento si no se conoce la propia capacidad de pago.

En el caso específico de PayPal, Meses Sin Intereses está disponible para compras desde MXN $500 y que los negocios reciben el pago completo de forma inmediata. El Estudio PayPal México Digital Commerce Pulse 2025, basado en una encuesta a más de 1,000 PyMEs y vendedores en línea en México, encontró además que 63% de los negocios pequeños encuestados considera que los MSI contribuyen a un ticket promedio más alto.

Meses sin intereses y pagos diferidos no son lo mismo

La diferencia es importante. Los Meses Sin Intereses permiten dividir compras elegibles en parcialidades sin intereses bajo las condiciones aplicables. Pagos Diferidos, en cambio, es otra solución de PayPal que permite a usuarios elegibles con tarjeta de crédito dividir sus compras en distintos plazos, incluso cuando el comercio no ofrece MSI para esa transacción. La disponibilidad, condiciones y posibles comisiones dependen de la modalidad.

Para los comercios, ofrecer alternativas también se volvió parte de la estrategia de venta. El Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, aportado por PayPal, señala que 72% de los vendedores encuestados ofrece MSI. Entre quienes utilizan modalidades de pago a plazos, seis meses es el periodo más ofrecido, con 58%, y también el más elegido por los clientes según la percepción de los vendedores, con 44%.

Elegir una alternativa de pago, entonces, implica revisar más que la mensualidad. El costo total, el plazo, las condiciones aplicables y la capacidad para sostener esos pagos junto con los demás gastos permiten dimensionar el compromiso antes de concretar la compra. Dividir un pago puede aportar flexibilidad, pero esa ventaja resulta más útil cuando la decisión se integra al presupuesto y no se evalúa solamente por cuánto habrá que pagar el primer mes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.