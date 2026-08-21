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Un truco casero de limpieza recomienda dejar la escoba en remojo durante toda la noche con agua caliente y sal, con el objetivo de recuperar el estado de sus cerdas y extender su tiempo de uso. La técnica utiliza elementos básicos que suelen estar disponibles en casa y se volvió popular entre quienes buscan conservar sus utensilios sin realizar gastos adicionales.

El procedimiento, difundido en sitios dedicados a consejos de limpieza, consiste en preparar una mezcla de sal, vinagre blanco y agua caliente dentro de un balde. Al sumergir la escoba en esta preparación, la combinación ayuda a actuar sobre las cerdas y remover la suciedad que se acumula con el uso diario.

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Por qué funciona el truco de la sal en la escoba

La sal puede funcionar como un endurecedor natural de las fibras. Al mezclarla con agua caliente y vinagre, se busca contribuir a que las cerdas recuperen su firmeza y reducir la posibilidad de que se abran o pierdan su forma con el tiempo.

Para llevar a cabo este procedimiento se necesitan pocos elementos y cantidades específicas:

  • Un balde con agua muy caliente.
  • Una taza de vinagre blanco.
  • Media taza de sal.
  • La escoba que se quiere tratar.
Gemini

Cómo aplicar el método correctamente

El procedimiento es sencillo: hay que llenar el balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, agregar el vinagre y luego la sal, y dejar la escoba en remojo durante al menos treinta minutos, aunque el truco propone mantenerla allí durante toda la noche.

Al retirarla, se recomienda sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua.

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Qué resultado busca este truco casero

El objetivo del procedimiento es conseguir una escoba con las cerdas más firmes y prolongar su vida útil, de manera que pueda continuar utilizándose sin perder eficacia rápidamente.