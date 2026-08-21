Un truco casero de limpieza recomienda dejar la escoba en remojo durante toda la noche con agua caliente y sal, con el objetivo de recuperar el estado de sus cerdas y extender su tiempo de uso. La técnica utiliza elementos básicos que suelen estar disponibles en casa y se volvió popular entre quienes buscan conservar sus utensilios sin realizar gastos adicionales.

El procedimiento, difundido en sitios dedicados a consejos de limpieza, consiste en preparar una mezcla de sal, vinagre blanco y agua caliente dentro de un balde. Al sumergir la escoba en esta preparación, la combinación ayuda a actuar sobre las cerdas y remover la suciedad que se acumula con el uso diario.

Por qué funciona el truco de la sal en la escoba

La sal puede funcionar como un endurecedor natural de las fibras. Al mezclarla con agua caliente y vinagre, se busca contribuir a que las cerdas recuperen su firmeza y reducir la posibilidad de que se abran o pierdan su forma con el tiempo .

Para llevar a cabo este procedimiento se necesitan pocos elementos y cantidades específicas:

Un balde con agua muy caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se quiere tratar.

Gemini

Cómo aplicar el método correctamente

El procedimiento es sencillo: hay que llenar el balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, agregar el vinagre y luego la sal, y dejar la escoba en remojo durante al menos treinta minutos, aunque el truco propone mantenerla allí durante toda la noche.

Al retirarla, se recomienda sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua.

Qué resultado busca este truco casero

El objetivo del procedimiento es conseguir una escoba con las cerdas más firmes y prolongar su vida útil, de manera que pueda continuar utilizándose sin perder eficacia rápidamente.