El beneficio está disponible desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026.

Scotiabank tiene una promoción vigente durante noviembre que permite contratar su Préstamo Personal sin pagar la comisión de contratación. El crédito ofrece hasta 1,000.000 de pesos, con pagos fijos y un plazo de hasta 60 meses, según la página del banco.

El beneficio está disponible desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026 y no se aplica de forma general a todos los clientes. Para obtenerlo, es necesario recibir una invitación de Scotiabank y cumplir las condiciones establecidas por la entidad, de acuerdo a los términos y condiciones de la promoción.

¿Cuánto presta Scotiabank?

El Préstamo Personal Scotiabank permite obtener hasta 1,000.000 de pesos, aunque el importe final depende de la evaluación crediticia y de la capacidad de pago de cada solicitante.

El banco ofrece plazos de hasta 60 meses y pagos fijos durante toda la vida del crédito. El dinero puede utilizarse para distintos fines, como pagar deudas, viajar, cubrir un evento especial o iniciar un negocio, apunta la página del préstamo.

El préstamo también incluye seguro de vida y seguro de desempleo sin costo, sujetos a las condiciones y exclusiones de las pólizas. El seguro de vida cubre el saldo pendiente en caso de fallecimiento, mientras que el de desempleo puede cubrir hasta seis mensualidades.

Además, conviene tener presente qué hace el banco si no puedes terminar de pagar un préstamo, cuándo puede iniciar la cobranza extrajudicial y cuánto tiempo permanece una deuda en el Buró de Crédito, incluidos los registros que se eliminan tras 12 meses.

La promoción está dirigida a clientes invitados de los segmentos Banca Singular, Wealth Management y Segmento Base. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder a la promoción y qué requisitos pide Scotiabank?

La promoción está dirigida a clientes invitados de los segmentos Banca Singular, Wealth Management y Segmento Base. La invitación puede llegar mediante medios electrónicos, la banca digital, el Centro de Experiencia al Cliente o de forma presencial en una sucursal.

Los clientes de Banca Singular o Wealth Management deben cumplir además alguno de los criterios establecidos por Scotiabank. Entre ellos están mantener un saldo en cuenta o inversión de al menos 1.5 millones de pesos, recibir una nómina de al menos 125,000 pesos netos en Scotiabank o tener un crédito hipotecario con un valor inicial de al menos 4 millones de pesos.

El Segmento Base corresponde a los clientes que no pertenecen a Banca Singular ni Wealth Management al momento de contratar el préstamo.

Entre los requisitos generales del Préstamo Personal están tener entre 22 y 79 años con 11 meses, ser persona física, contar con ingresos personales de al menos 8,000 pesos netos mensuales y tener buenas referencias de crédito.

También es necesario presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio y un comprobante de ingresos. La aprobación está sujeta a la evaluación de Scotiabank y a la capacidad de pago del solicitante.

El trámite puede iniciarse en una sucursal o por teléfono con los especialistas del banco.

¿Cuánto se ahorra al no pagar la comisión?

La promoción elimina la comisión denominada Contratación-Crédito para los clientes que cumplan las condiciones y contraten el Préstamo Personal durante noviembre.

La comisión habitual publicada para el producto es del 2% sobre el monto dispuesto, más IVA. Por lo tanto, en un crédito de 1,000.000 de pesos, ese cargo representaría 20,000 pesos antes del IVA cuando no se aplica la promoción.

Scotiabank publica para el producto un CAT promedio de 30,1% sin IVA, calculado al 30 de septiembre de 2026 y vigente hasta el 31 de marzo de 2027, junto con una tasa de interés promedio ponderada de 25,92% anual fija.

La exención de la comisión no elimina los intereses ni otros costos que puedan corresponder al crédito. Antes de contratar, el cliente debe revisar la tasa personalizada, el CAT, el importe total a pagar y las condiciones de la oferta.