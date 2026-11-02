Además de favorecer el aprovechamiento de la curcumina, la mezcla de cúrcuma, pimienta negra y aceite de oliva tiene algunas características interesantes desde el punto de vista nutricional.

La combinación de cúrcuma, pimienta negra y aceite de oliva se convirtió en una de las mezclas más populares en lo que respecta a la alimentación y el bienestar. El motivo está principalmente en la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, cuya absorción por parte del organismo es limitada cuando se consume por sí sola.

Según explica la doctora Fiorella Ximena Palmas Candia, endocrinóloga y miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), este tipo de combinaciones de alimentos pueden favorecer la biodisponibilidad de determinados nutrientes, aunque la magnitud de estas interacciones puede variar y no todas sus propiedades cuentan con el mismo nivel de evidencia científica.

La combinación de cúrcuma y pimienta negra sirve principalmente como un potente antiinflamatorio y antioxidante natural. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se mezcla la cúrcuma con pimienta negra?

La mezcla se destaca principalmente por la piperina, un compuesto presente en la pimienta negra que puede favorecer la absorción de la curcumina. Por este motivo, ambos ingredientes suelen combinarse en preparaciones destinadas a aprovechar mejor los componentes de la cúrcuma.

A esta mezcla se le suele añadir además una fuente de grasa saludable, como el aceite de oliva. Esto se debe a que la curcumina presenta una baja solubilidad en agua y sus características hacen que la presencia de grasas pueda favorecer su aprovechamiento.

¿Qué beneficios se le atribuyen?

La cúrcuma y su principal compuesto activo, la curcumina, son objeto de numerosas investigaciones por sus posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sin embargo, los expertos advierten que no todas las afirmaciones sobre sus beneficios tienen el mismo respaldo científico y que los efectos pueden depender de la cantidad consumida y de la forma en que se administra.

Por eso, incorporar esta combinación a la alimentación puede formar parte de una dieta variada, pero no debe considerarse un sustituto de una alimentación saludable ni un tratamiento médico.

¿Cómo se puede consumir?

Una forma sencilla de incorporar esta mezcla en la rutina diaria es utilizando cúrcuma, una pequeña cantidad de pimienta negra y aceite de oliva como condimento de verduras, arroces, carnes, pescados o legumbres. También puede añadirse a preparaciones como infusiones o bebidas calientes.

En cualquier caso, la especialita Palmas Candia recuerda que más cantidad no significa necesariamente mayores beneficios. El consumo excesivo de determinados nutrientes o compuestos puede tener efectos adversos, por lo que es importante mantener una alimentación equilibrada y consultar con un profesional de la salud ante dudas sobre suplementos o dosis específicas.