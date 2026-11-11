El empresario sostuvo que México necesita avanzar hacia un escenario de mayor tranquilidad y cuestionó el desempeño de las autoridades.

El empresario Ricardo Salinas Pliego realizó declaraciones con gran impacto sobre la realidad mexicana durante este año. Una de estas frases fue expresada por el empresario durante la cobertura del partido inaugural del Mundial 2026 en donde aprovechó para lanzar críticas contra el Gobierno de México y pedir unidad y paz, durante entrevistas realizadas por TV Azteca en el Estadio Ciudad de México.

Las declaraciones fueron realizadas el 11 de junio de 2026, durante la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, antes y durante el encuentro entre México y Sudáfrica.

Salinas Pliego pidió unidad y cuestionó al Gobierno

Durante una de las entrevistas, el empresario sostuvo que México necesita avanzar hacia un escenario de mayor tranquilidad y cuestionó el desempeño de las autoridades.

“Lo que necesita este país es unión y paz. Y para eso necesita un gobierno efectivo, no una sarta de mentiras, ineptitudes”, afirmó Salinas Pliego durante la transmisión.

Antes de esa declaración, había destacado la posibilidad de vivir el inicio del Mundial en un ambiente de celebración.

“Qué bueno que podemos disfrutar de esto con alegría y con paz. ¿Qué es lo que necesita el país? Paz”, expresó.

El empresario también se refirió a las manifestaciones ocurridas alrededor de la inauguración del torneo y a los episodios de violencia registrados en algunas de ellas. En ese contexto, cuestionó tanto los actos violentos como las situaciones en las que, según sus palabras, las autoridades no cumplen con su función.

El empresario fue recibido entre aplausos e insultos

La llegada de Salinas Pliego al estadio ese día generó reacciones divididas entre los aficionados. Algunas personas expresaron su apoyo con consignas a favor del empresario, mientras que otras lo recibieron con insultos y descalificaciones.

Ya dentro del inmueble, el dueño de TV Azteca participó en otra entrevista desde la cancha y habló sobre el papel del futbol como elemento de unión entre personas de distintos países.

Los dichos de Ricardo Salinas generó un debate en torno al derecho a la participación política, las pensiones y la administración de los recursos públicos en México. Wikimedia Commons

El empresario destacó valores como la pasión, el trabajo en equipo y el esfuerzo, y sostuvo que el futbol tiene la capacidad de reunir a personas de diferentes lugares.

También aprovechó su participación en la cobertura para pedir a los mexicanos que, además de disfrutar la jornada deportiva, reflexionaran sobre el rumbo del país.

El mensaje que publicó después de la entrevista

Tras la primera entrevista, Salinas Pliego compartió el video en sus redes sociales acompañado por un mensaje en el que hizo referencia a los procesos electorales de 2027 y 2030.

En su publicación escribió: “Hoy gana México 2-1… y en el 2027 y 2030 vamos a arrasar por goleada”.

El empresario cerró su intervención durante la transmisión con un llamado a disfrutar del Mundial y expresó su deseo de que el país pueda vivir con menos violencia y mayor tranquilidad.