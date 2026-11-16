La frase que convirtió a Lord Acton en una referencia permanente para hablar sobre el poder fue escrita en una carta del 5 de abril de 1887, dirigida al historiador y, más tarde, obispo anglicano Mandell Creighton.

Acton no estaba escribiendo un tratado político ni pronunciando un discurso: estaba discutiendo con Creighton sobre cómo debía juzgar la conducta de los grandes personajes de la historia, según el texto reproducido por la Biblioteca Online de la Libertad.

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, escribió Acton en aquellas épocas.

Una discusión entre dos historiadores

La frase aparece dentro de una argumentación mucho más extensa. Creighton, autor de una historia del papado, sostenía que a los dirigentes políticos y religiosos había que juzgarlos con una presunción favorable. Acton rechazaba esa idea: no aceptaba que un papa, un rey o cualquier otra persona poderosa fuera evaluada con un criterio moral distinto al del resto. Cómo proyectar poder ya preocupaba a Maquiavelo, y esa idea reaparece hoy en la llamada teoría del loco.

Para Acton, ocurría exactamente lo contrario. Cuanto mayor era el poder de una persona, mayor debía ser también la responsabilidad histórica sobre sus actos. En la misma carta escribió que, si existía alguna presunción al juzgar a quienes ocupaban posiciones de poder, debía ser en su contra y aumentar a medida que aumentaba el poder.

¿Por qué pedía juzgar con más dureza a los poderosos?

Su argumento tenía una preocupación concreta: el poder podía convertirse en una excusa para relativizar los actos de quienes lo ejercían. Para Acton, ningún cargo volvía inocente a quien lo ocupaba; llegó a decir que la peor herejía era creer que el cargo santifica a su titular. En la carta mencionó a gobernantes que ordenaron crímenes, como Isabel I y Guillermo III, y pidió condenarlos con severidad. Los límites del poder son también un tema de la historia política mexicana: una de sus frases más citadas, “El respeto al derecho ajeno es la paz”, fue pronunciada por Benito Juárez en 1867.

Por eso, la frase de Acton no era originalmente una reflexión genérica sobre la corrupción. Formaba parte de una discusión sobre la responsabilidad moral de quienes gobiernan y sobre la obligación de los historiadores de juzgarlos con el mismo criterio que al resto.

La carta también contiene otra de sus afirmaciones más conocidas: “Los grandes hombres son casi siempre hombres malos”, inmediatamente después de su observación sobre el poder. Acton sostenía que incluso quienes ejercían influencia sin autoridad formal podían corromperse, pero que el riesgo era todavía mayor cuando esa influencia se combinaba con el poder institucional.

Cómo se publicó la carta de Acton

La frase terminó separándose de aquel debate histórico y adquirió una vida propia. Con el tiempo pasó a utilizarse como una advertencia general sobre la concentración de poder absoluto. Pero su origen era bastante más específico: Acton estaba defendiendo que ninguna posición, por elevada que fuera, debía colocar a una persona por encima de la responsabilidad moral. Algo parecido ocurre con otras historias sobre el poder, como la leyenda del rey Midas, que mezcla mito y registro histórico.

La carta permaneció inédita durante años. Sus fragmentos más célebres se publicaron después de la muerte de Acton, en 1907, en un apéndice de Historical Essays and Studies, según Phrase Finder.

Así, una frase que hoy suele aparecer como una máxima sobre la política nació en realidad de una discusión entre dos historiadores sobre algo más básico: cómo juzgar a quienes tienen poder sin permitir que ese poder cambie las reglas con las que juzgamos sus actos.